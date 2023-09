Dragon Ball: I fan possono trovare una spettacolare figure di Trunks Super Sayan in offerta su Amazon

Se fan di Dragon Ball Z siete nel posto giusto, dato che Amazon ha recentemente scontato una figure di Trunks in cui lo vediamo rappresentato in tutta la sua potenza. Sul sito potete trovarla a 27,74€, con uno sconto del 34% sul prezzo che aveva in precedenza. Se interessati all'acquisto non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Nel dettaglio, stiamo parando di una figure che s'impegna a rappresentare Trunks, da Dragon Ball Z, mentre sprigiona tutta la sua potenza come Super Sayan. Targata Banpresto, i dettagli della statua sono molto coerenti con lo stesso personaggio visto nell'anime/manga, fornendogli la tipica armatura in dotazione alla sua gente. In termini numerici, inoltre, questo oggetto da collezione misura 8 x 8 x 10 cm, con un peso di 290 grammi.

Tutta la potenza e il coraggio di Trunks

Trunks è un personaggio molto particolare all'interno del mondo di Dragon Ball. Abbiamo l'occasione di vederlo combattere in forma adulta durante la saga di Cell, quando sceglie di tornare indietro nel tempo per avvertire Goku, Vegeta e tutti gli altri di quello che sta per succedere, e della creazione di una serie di androidi pericolosissimi per la razza umana e per la Terra in generale. Il suo apporto alla battaglia è considerevole, in questa occasione, dimostrando di tenerci tantissimo al legame col padre, al punto di allenarsi duramente con lui per superare i propri limiti.

Lo scontro con gli androidi non è, ovviamente, cosa facile, ma il Sayan saprà dimostrare tutto il suo valore in campo, ampliando anche la stessa narrazione di Dragon Ball con una "strada alternativa"; un terribile futuro, almeno in base alle sue parole, in cui quasi i personaggi principali della storia sono stati spazzati via dall'avvento di queste macchine. É proprio il dolore e la voglia di cambiare le cose a spingerlo indietro nel tempo, con l'unico obiettivo di vendicarsi e fare in modo che la sua realtà non si avveri, costi quel che costi.

Non lasciatevi, dunque, scappare l'occasione di recuperare una statuina come questa, sia se fan di Dragon Ball, che del viaggio di Trunks.