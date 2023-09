Dragon Ball: su Amazon è in offerta una delle figure più dettagliate dedicate a Gogeta Super Sayan

Su Amazon è possibile reperire una splendida figure di Dragon Ball, dedicata al personaggio di Gogeta Super Sayan. Attualmente è disponibile a 31,50€, con uno sconto del 26% dal prezzo che aveva in precedenza. Se interessati passate dal box qui sotto.

Avete capito bene, la statuina di Gogeta Super Sayan, dall'universo narrativo di Dragon Ball Z, è scesa di prezzo su Amazon. Realizzata con materiali di alta qualità, e targata Banpresto, la figure misura 10,16 x 10,16 x 16 cm e pesa circa 250 grammi. Sono ovviamente i dettagli estetici a fare la differenza con tutto il resto, offrendo un prodotto perfettamente levigato sulle fattezze del personaggio visto nel manga/anime di Akira Toriyama.

Cogliete l'occasione di recuperare una figure curatissima e perfetta sia per i fan di vecchia data che per tutti i nuovi. In alternativa può rivelarsi un'idea regalo originale e interessante, perfetta per ogni occasione.