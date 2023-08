Dragon Ball Z: la spettacolare statuina di Trunks disponibile su Amazon

Su Amazon è disponibile una delle figure più spettacolari di sempre, direttamente da Dragon Ball Z. Potete attualmente trovarla a 148,85€ sul sito. Se interessati all'acquisto passate dal box qui sotto.

Nello specifico, si tratta di una statuina che riproduce alla perfezione una sequenza chiave di Dragon Ball Z, ritraente un giovane Trunks impegnato a tagliare in due una versione di Freezer successiva al leggendario scontro su Namek. Realizzata in PVC, grande 20,57 x 14,99 x 27,94 cm e pesante 1,22 Kg, l'action figure in questione è curata al dettaglio, restituendo alla perfezione tutta la verve di una scena indelebile ai fan di sempre.

Recuperate anche voi una figure curatissima direttamente dall'universo narrativo di Dragon Ball Z. Al di là del prezzo, si tratta di un pezzo da collezione unico nel suo genere, e perfetto da esporre ovunque si voglia.