Dragon Ball: su Amazon lo splendido Funko POP di Majin Vegeta è sceso di prezzo

Su Amazon i fan di Dragon Ball possono trovare il Funko POP di Majin Vegeta a un prezzo ribassato. Attualmente è possibile recuperarlo a 15,99€, con uno sconto del 13% sul prezzo che aveva in precedenza. Se interessati non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Entrando nel dettaglio, stiamo parlando di una mini statuetta in vinile targata Funko POP, e alta 9,5 cm. Come riportato sul sito, il materiale con cui è realizzata è piuttosto resistente: "costruito per durare e resistere all'usura quotidiana, garantendo un divertimento duraturo per i fan e i collezionisti".

Perché Majin Vegeta è diventato iconico nell'immaginario di Dragon Ball?

Majin Vegeta è diventato un'icona nell'immaginario di Dragon Ball Z grazie a una combinazione di fattori, tra cui la sua evoluzione come personaggio, il contesto in cui è stato introdotto e le emozionanti battaglie che ha combattuto, lasciando un segno indelebile.

Vegeta è uno dei personaggi principali della storia di Akira Toriyama fin dalle prime stagioni. È un principe Saiyan orgoglioso e arrogante proveniente dal pianeta che porta il suo nome, distrutto anni prima da Freezer. Inizialmente è un antagonista, ma col passare del tempo inizia a evolversi come personaggio. La rivalità con Goku lo spinge a cercare sempre di migliorarsi, e inizia a combattere al fianco dei protagonisti contro minacce sempre più grandi.

La trasformazione di Vegeta in Majin Vegeta è uno dei momenti più significativi della serie Z per lui. Questa avviene durante l'arco narrativo di Majin Buu, quando Babidi, un mago malvagio, assume il controllo sul suo corpo e ne libera il lato malvagio. La trasformazione rappresenta una svolta cruciale nel personaggio di Vegeta. Il desiderio di superare Goku lo porterà a sacrificare la propria autonomia per ottenere più potere, mettendo in luce la profondità di una lotta interiore che ha lasciato col fiato sospeso.

Se anche voi siete fan di Dragon Ball, non lasciatevi scappare un Funko POP così iconico. In alternativa può sempre trasformarsi in un'idea regalo originale.