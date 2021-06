Drage Race Italia: Tommaso Zorzi, la Drag Priscilla e Chiara Francini giurati dello show su Discovery Plus

Tra le novità della prossima stagione su Discovery Plus c'è l'arrivo in Italia del format Drage Race: conduttori e giurati saranno Tommaso Zorzi, Chiara Francini e la Drag Priscilla.

Stamattina nella presentazione del palinsesto di Discovery, Laura Carafoli, Chief Content Officier di Discovery Italia, ha spiegato alla stampa come si svolgerà la versione italiana di Drage Race che, cosa importante, sarà visionato da RuPaul in persona: Laura Carafoli ha detto "Sono orgogliosa di annunciare che da novembre proporremo Drag Race Italia. Un programma consolidato con alle spalle 19 Emmy Awards. L'amore per lo spettacolo si unisce all'amore per la diversità. RuPaul sarà presente, i dettagli saranno approvati da lui".

Rispondendo alle domande della stampa, la Carafoli ha svelato chi farà parte della giuria e come procede il casting del programma "La conduzione è dei giurati, Tommaso Zorzi, Drag Priscilla e Chiara Francini. RuPaul controllerà ogni dettaglio del programma. I casting sono partiti grazie a Ballandi. Ci sono tantissime Drag e sono molto molto brave. Vogliamo raccontare tutta l'Italia quindi cercheremo di rappresentare l'Italia da Nord a Sud. Stiamo lavorando con attivisti della comunità LGBTQ+ per Drag Race Italia perché ci sono delle storie importanti dietro i concorrenti. Ci saranno sei puntate e la presenza di ospiti speciali puntata dopo puntata in giuria ma sveleremo più avanti".

Parlando del vincitore del Grande Fratello Vip 5 Laura Carafoli ha dichiarato "crediamo che Tommaso Zorzi abbia un grandissimo talento per l'intrattenimento, può fare quello che vuole in diversi campi e lo stimo tantissimo. È un ragazzo molto creativo e speriamo di fare alche altre cose con lui dopo Drag Race Italia".