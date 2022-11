Drag Race Italia2, anticipazioni del 24 novembre: Claudia Gerini è l'ospite d'eccezione

Oggi, giovedì 24 novembre, è disponibile su discovery+ la sesta puntata di Drag Race Italia 2 con ospite in giuria l'attrice Claudia Gerini ed una squadra di calcio pronta a dare un calcio ai pregiudizi.

La sesta puntata sarà disponibile da giovedì 24 novembre, in esclusiva per l'Italia solo su discovery+. Accanto alla drag queen Priscilla, l'attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e il conduttore tv e scrittore Tommaso Zorzi, per la sesta puntata si unisce alla giuria un ospite d'eccezione: Claudia Gerini. Intanto prosegue la gara tra le partecipanti Aura Eternal, La Diamond, Gioffrè, Nehellenia, La Petite Noire e Skandalove.

Nella sesta puntata le concorrenti si cimenteranno in una Mini-Challenge tutta da gustare. Dovranno indovinare i gusti degli ingredienti che saranno posizionati sul corpo di uno dei componenti della PitCrew. Nella Maxi-challenge, saranno coinvolti dei giocatori di una squadra di calcio, che si presteranno ad un make over per diventare "Drag per una Notte" e sfileranno insieme alle concorrenti in passerella per dare un "calcio" al pregiudizio.

Drag Race Italy è un format di proprietà di World of Wonder distribuito da Passion Distribution, prodotto da Ballandi e disponibile in esclusiva per l'Italia solo su discovery+ dal 20 ottobre. A seguire After The Race. L'hashtag ufficiale è #dragraceitalia.

Drag Race Italy è prodotto per Warner Bros Discovery da Ballandi. Produttori esecutivi Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell e RuPaul Charles. L'accordo per Drag Race Italia è stato intermediato da Passion Distribution.