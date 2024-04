Forte e Chiara, da stasera su Rai 1 lo show di Chiara Francini: gli ospiti della prima puntata

Stasera su Rai 1 in prima serata comincia Forte e Chiara, il one woman show condotto da Chiara Francini: ecco chi sono gli ospiti della prima puntata.

Chiara Francini, a due anni dall'esperienza sanremese, torna in TV come conduttrice di Forte e Chiara, il one woman show che debutta stasera su Rai 1 alle 21:25. Prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi, lo spettacolo prende il titolo dall'omonimo romanzo best seller e dallo spettacolo che l'attrice toscana sta portando in tournée in tutta Italia.

Ospiti e anticipazioni della prima puntata, mercoledì 10 aprile

Forte e Chiara: Chiara Francini è conduttrice e ideatrice del nuovo one woman show di Rai 1

Nella prima puntata saranno tanti gli ospiti che saluteranno la prima volta della Francini come conduttrice. Ci saranno Luca Argentero, Carlo Conti, Laura Chiatti, Barbara Foria, Nino Frassica, Lillo, Marco Masini, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni (che l'ha diretta nel suo ultimo film, Pare parecchio Parigi).

In Forte e Chiara, la poliedrica artista racconterà la sua storia, quella di una ragazza di paese arrivata in prima serata su Rai 1. E nel farlo parlerà di tutte e tutti. Perché, come ama ripetere Chiara, la sua è una vita straordinaria nella completa normalità, una vita nella quale è facile ritrovarsi.

Si andrà dal primo bacio all'ultimo dispiacere, dai pomeriggi di un'adolescenza piena di speranze a quella sensazione di sentirsi sbagliati. Ci saranno i sogni e le speranze di ragazza, ma anche la consapevolezza e l'energia di una donna che ha voglia di felicità.

E in questo viaggio tra canzoni, sorrisi, pensieri, risate e racconti, Chiara Francini sarà accompagnata dal suo gatto Rollone, dalla mamma, dalle sue amiche e dagli ospiti, con cui darà vita a momenti unici, divertenti, emozionanti, sorprendenti, ma soprattutto autentici. E non potrebbe essere altrimenti in uno spettacolo che, nel corso di tre prime serate, sarà trasmesso in diretta.