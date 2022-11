Drag Race Italia2, anticipazioni del 17 novembre: Rusical su Lady Gaga

Oggi, giovedì 17 novembre, è disponibile su discovery+ la quinta puntata di Drag Race Italia 2 con il Rusical su Lady Gaga. Ospiti del programma il ballerino Vito Coppola e Nick Cerioni.

La quinta puntata sarà disponibile da giovedì 17 novembre, in esclusiva per l'Italia solo su discovery+. Accanto alla drag queen Priscilla, l'attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e il conduttore tv e scrittore Tommaso Zorzi, per la quinta puntata si uniscono alla giuria due ospiti d'eccezione: lo stylist delle star e affezionato del programma Nick Cerioni e il ballerino Vito Coppola. Intanto prosegue la gara tra le partecipanti Aura Eternal, La Diamond, Gioffrè, Nehellenia, La Petite Noire e Skandalove rimaste in sei dopo l'eliminazione di Panthera Virus che nella quarta puntata ha dovuto abbandonare il main stage, vedendo così infrangersi il sogno di vincere il titolo di "Italia's Next Drag Superstar". Nella quinta puntata le concorrenti saranno subito chiamate a cimentarsi nella Mini-Challenge più faticosa di questa edizione: il Tacchiroulant. E poi il momento tanto atteso, quello del Rusical, quest'anno ispirato ad una grande artista di origine italiana conosciuta in tutto il mondo: Lady Gaga.

Durante la runway le nostre regine scenderanno in "pista" e diventeranno delle travolgenti dancing queen, ispirandosi alle grandi icone, alle hit e agli stili che hanno infiammato i dancefloor di tutto il mondo. Sarà un vero e proprio FestivalDrag pieno di ritmo e sorprese.

Drag Race Italia è un format di proprietà di World of Wonder distribuito da Passion Distribution, prodotto da Ballandi e disponibile in esclusiva per l'Italia solo su discovery+ dal 20 ottobre. A seguire "After the Race". L'hashtag ufficiale è #dragraceitalia.

Drag Race Italy è prodotto per Warner Bros Discovery da Ballandi. Produttori esecutivi Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell e RuPaul Charles. L'accordo per Drag Race Italia è stato intermediato da Passion Distribution.