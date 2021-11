Drag Race Italia: la prima puntata da oggi su Discovery+

Tutto pronto per la prima puntata di Drag Race Italia, in esclusiva per l'Italia da oggi su Discovery+. Dopo aver vinto ben 24 Emmy con la sua versione statunitense, il talent show, in cui otto drag queen si sfidano a colpi di spettacolari performance per aggiudicarsi il titolo di "Italia's First Drag Superstar", arriva per la prima volta nel nostro Paese.

Nel primo episodio, le concorrenti Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic, Enorma Jean, Farida Kant, Ivana Vamp, Le Riche e Luquisha Lubamba faranno finalmente il loro ingresso sulla scena, mettendosi in competizione a suon di scatti fotografici, ambientati nella splendida Venezia. Successivamente i tre giudici - la drag queen Priscilla, l'attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e l'influencer e conduttore tv Tommaso Zorzi - lanceranno la primissima vera Maxi-Challenge: creare e sfilare in passerella con un outfit all'insegna della vera italianità. Parola d'ordine: Italian Style!

A coronare la puntata, la prima ospite del programma sarà l'iconica Cristina D'Avena, che supporterà i giudici nella valutazione delle drag queen in sfida. Sfoderare talento, carisma, coraggio, eleganza e stravaganza sarà cruciale per raccogliere il consenso dell'intera giuria. Oltre gli outfit scintillanti, i make-up spettacolari e le divertenti performance, chi dimostrerà di avere l'ironia e la stravaganza necessaria per arrivare fino in fondo?