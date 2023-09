Drag Race Italia 3: le Drag Queen della nuova stagione svelate da Paramount+ (Foto e Video)

Sono stati rivelati i nomi delle 13 Queen che parteciperanno alla terza edizione di Drag Race Italia. Il talent show sarà disponibile in esclusiva in Italia su Paramount+ e a livello globale - Italia esclusa - su WOW Presents Plus da venerdì 13 ottobre. La serie sarà disponibile successivamente su Paramount+ anche in America Latina.

LE 13 QUEEN DI DRAG RACE ITALIA

ADRIANA PICASSO

Adriana Picasso ha esordito come artista a Cuba nel 2013 e si descrive come una delle migliori drag queen in gara, una persona senza paura che ama le sfide. Nel 2019, si è trasferita in Italia, lavorando come assistente personale per gli anziani e come magazziniere. Oggi, sta studiando marketing, ma sottolinea, "Attualmente detengo il titolo di Miss Master Regina dell'Italia nord-occidentale; l'arte è la mia professione." Nel 2018 il mondo drag le offre l'opportunità perfetta per esprimere la sua arte la sua femminilità. Si sente più a proprio agio quando è a contatto diretto con il pubblico. Riguardo alla sua vita privata, condivide un rapporto più stretto con la madre, rispetto a quello con il padre. Una madre sempre presente per lei, anche se spesso lontana per lavoro. È cresciuta con la nonna che reputa la persona più importante della sua vita.

Le sue virtù? Adriana Picasso si descrive come "Squisita, glamour e appariscente. Io amo le drag queen, chiunque esse siano. Le ho amate da quando sono stato abbagliato da una performance drag in un club, sembrava magico. Ho subito iniziato a plasmare la mia drag, esibendomi in diverse situazioni. Non prendo ispirazione da nessuno e al tempo stesso prendo ispirazione da tutte le drag queen, mi rendono felice. Drag è la mia gioia perché posso essere veramente me stesso. Come ho fatto a scegliere il mio nome? Senza pensare troppo, ho semplicemente femminilizzato il mio nome, Adrian".

OUT OF DRAG: Adrian Barcelay, 29 anni, nato a Cuba, attualmente residente a Padova. "Da bambino, amavo l'arte; volevo diventare un attore o un cantante. Poi ho scoperto il mondo drag, e finalmente, ho potuto esprimere la mia arte come avevo sempre desiderato."

AMY KRANIA

Fin da bambino, la sua passione per la danza non ha lasciato spazio ad altre discipline o sport, anche se non ha mai avuto la possibilità di frequentare corsi dedicati, vivendo in una piccola città di provincia. Ha iniziato a esplorare il mondo del teatro all'età di 18 anni, studiando presso una accademia musicale amatoriale a Brescia. Attraverso il canto, la danza, la recitazione e il tip tap si rende conto che il suo vero percorso professionale si trova nel regno artistico. Il mondo dello spettacolo, un sogno a lungo desiderato, diventa la sua aspirazione per tutta la vita. Il suo esordio lo vede protagonista in vari spettacoli teatrali, spesso affiancato da drag queen che quasi venera. Nel 2022, incoraggiato da un caro amico e dalla sua drag "madre", scopre il trucco e la sua abilità sui tacchi, pronto a diventare la drag queen che sogna di essere. Nel mese di giugno 2022, recita in uno spettacolo in cui interpreta Lumiere da "La bella e la bestia". Dopo la performance, cambia look e continua la serata completamente in drag: si piace così tanto che, proprio così, nasce Amy Krania. Si descrive come segue: "Amy è nato dal desiderio di tornare sul palco, di unire le mie passioni e il mio background. Ero sempre il principe, ma ora la regina vuole andare al ballo! Voglio dare al pubblico la mia mimica, le mie lunghe gambe, la mia voce, la mia vulnerabilità, la mia umiltà ed eleganza, ma soprattutto, il mio desiderio di crescere e imparare. Essere sul palco e dare voce ad Amy, mi riempie di gioia. Il pubblico e il palco mi fanno sperimentare ciò che gli altri fanno nella realtà." E continua "Amy non ama, non fa male, vuole solo il tuo mal di testa! Stavo cercando un nome orecchiabile; ho pensato a varie soluzioni, da quelle più alla moda a quelle legate ad icone. Poi ho pensato alla mia vita, sempre di fretta, con quattro posti di lavoro in contemporanea. La frenesia, lo stress del mondo della moda e la stanchezza dei colleghi, l'ansia prima delle performance, il mio bisogno di controllo. La mia verbosità, il romanticismo e un po' di fastidio. Aiuto, che mal di testa! Come puoi tenere il passo con me? Amy non ama, non fa male, lei vuole solo il tuo mal di testa! E so che tutti ne soffrono, quindi pensi a me e non dimenticarmi."

OUT OF DRAG: ALESSIO BONETTA, 31 anni, di Brescia (Cigole), diplomato in un istituto tecnico per geometri. Successivamente, ha frequentato un corso di fashion design. Per otto anni, Alessio ha lavorato a Milano come designer di accessori moda sia per uomo che per donne, collaborando con importanti brand italiani.

LEILA YARN

Leila Yarn è una giovanissima drag queen nata ufficialmente nel 2022 dalle fantasie di Emanuele, un giovane ed estroverso palermitano. La sua missione è chiara: creare qualcosa di nuovo che ricorda il passato. Dice di sé stessa, "Il mio nome è una combinazione di cose. Ho scelto il nome Leila basandomi sul soprannome con il quale la mia famiglia mi chiamava quando ero bambino, 'Lele.' Avendo avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha sempre amato per quello che sono, ho deciso di prendere questo nome e renderlo femminile. Il cognome 'Yarn' deriva dalla mia passione per l'uncinetto, che ora è diventato il mio marchio quando si tratta di abbigliamento. 'Yarn' è la traduzione inglese di 'filo' e ha avuto origine da uno scherzo, 'Lei è sottile come un pezzo di filato.'".

"Danza e moda sono gli amori della mia vita, e grazie a questo mondo, ho potuto combinarli e portare la mia fantasia nella mia vita." Ha iniziato a ballare all'età di 8 anni; ballare è il suo più grande sogno, una passione che la porta in giro per il mondo, lontano dalla stabilità emotiva che gli adolescenti di quella età in genere dovrebbero avere. Si trasferisce a Genova a soli 12 anni e tre anni dopo a Londra per studiare danza.

In seguito, si diploma ad Amburgo come ballerina professionista e si assicura il suo primo contratto professionale per tre anni. La danza aiuta Emanuele a capire che nel profondo, c'è un fuoco artistico che vuole disperatamente liberarsi. Dice di stesso, "Per me, il mondo drag racchiude tutto ciò che mi fa sentire vivo oggi. È pura arte. Essere in grado di trasmettere messaggi attraverso un alter ego è qualcosa di magico e potente allo stesso tempo. "Fin da quando ero bambino, sono sempre stato innamorato dell'arte perché non ha confini, e mi ha sempre dato un senso di libertà, dove tutto può avere senso ma allo stesso tempo no. Inoltre, l'idea di liberarsi dalle norme sociali che sono sempre state imposte come ideali corretti, l'uomo super-maschile e la donna super femminile, credo che sia necessario nel mondo di oggi continuare a lottare contro questi stereotipi perché, fortunatamente, più rappresentazione c'è per una minoranza, più normalizzazione si verificherà per ciò che è ancora visto come una minaccia agli occhi di molte persone ignoranti."

OUT OF DRAG: Emanuele Costanzo, 24 anni, palermitano. Un ballerino professionista che ha vissuto in vari luoghi come Genova, Londra, Tokyo, Kyoto, Greifswald e Taormina per perseguire il suo più grande sogno artistico nel mondo della danza.

LIGHTNING AURORA

Il suo approccio all'arte drag art risale al 2015 quando intraprende un percorso artistico a partire dal Cosplay, partecipando a raduni e convention in tutta Italia. Nel 2018 nasce Lightning Aurora, che non solo aiuta Nicola ad emergere da un lungo e difficile periodo, ma le permette anche di apprezzarsi e accettarsi senza dover cambiare nulla di sé stessa, sentendosi favolosa come aveva sempre sentito. I suoi riferimenti sono: "Le dive di Hollywood sono la mia più grande ispirazione. Lightning è il protagonista del videogioco Final Fantasy 13, un personaggio che appare molto forte ma ha un'immensa sensibilità. Aurora viene dal film d'animazione del 1959 'La bella addormentata.' Questa seconda parte del mio nome rappresenta la mia natura da sogno. Inoltre, entrambi i nomi sono legati a fenomeni di luce, fulmini e all'aurora boreale, e il nome Lightning simboleggia anche luce ed energia. Mi considero una drag queen con un grande cuore e molto fedele agli altri".

OUT OF DRAG: NICOLA PILI, 24 anni, cagliaritana. Laureata in una scuola d'arte a Cagliari ha proseguito gli studi in arti visive e doppiaggio vocale. Grazie all' arte drag ha rivalutato la sua femminilità estetica, esprimendo tutte le sue sfumature al massimo. Lei si descrive come attivista per i diritti LGBTQIA+ e parla di identità di genere e delle minoranze non binarie.

LINA GALORE

Lina Galore è esplosa artisticamente nel 2019, rendendo omaggio a Lina Sastri, l'attrice napoletana che ha interpretato Ninuccia in "Natale in Casa Cupiello", un film che le ricorda le sue origini e, soprattutto, la sua famiglia. "Volevo un nome che avesse un significato emotivo per me e, anche se è molto italiano, suonava bene in inglese." Galore, che significa "in abbondanza", è un nome di famiglia ereditato dalla sua madre drag ed ex fidanzato, Sissy Galore. Parlando dei suoi primi giorni in drag, dice, "Iniziare a fare la drag con il proprio partner è una fortunato perché non si sente la preoccupazione del giudizio degli altri. Ciò che conta di più, dopo tutto, è il sostegno di coloro che amiamo." Lina ha troppi modelli per poterli riassumere facilmente. Molto spesso, la gente le dice che la sua drag è un incrocio tra Trixie Mattel e Violet Chachki. Per lei, è un complimento, ma sa che c'è molto di più dietro la sua ricerca e la sua arte.

Tuttavia, la sua migliore qualità rimane il sarcasmo. Dietro l'idea di Lina, c'è sempre un riferimento a un personaggio di vecchi cartoni animati. Il suo trucco è intenzionale, quasi per fare diventare Lina qualcosa che chiunque può facilmente disegnare, scatenando la propria immaginazione. Drag Race rappresenta un'opportunità per Lina di condividere la sua arte ancora più liberamente e onestamente con tutti, compresa la sua famiglia. "Lo scorso maggio, la mia relazione più lunga (8 anni) si è conclusa, dopo di che mi sono trovato completamente disorientato e pieno di domande. Sto facendo un enorme lavoro per ricostruire la mia autostima, la mia percezione di me stesso e rivedere le priorità che ho nella mia vita quotidiana. In questo momento, la relazione più importante nella mia vita è quella che sto cercando di costruire con me stesso. Lentamente, sto imparando il valore che forse merito, lo stesso valore che, probabilmente prima, facevo dipendere solo dalla presenza e dall'approvazione di un'altra persona accanto a me".

"Perché faccio la drag queen? Perché mi rende felice. E lo considero un atto di estremo coraggio politico (soprattutto in un Paese come il nostro e in questo preciso momento storico) e uno strumento di rappresentazione, elemento fondamentale per la sopravvivenza in una società eteronormativa. Se anche solo un giovane, vedendo una mia esibizione, trova il coraggio di essere sé stesso, allora quella parrucca vale fino all'ultimo euro speso (e io spendo davvero tanto per le mie parrucche). Adoro il mondo della commedia femminile, specialmente se questa commedia assume la forma di un corpo sexy e sinuoso, un corpo da cui ci si aspetterebbero - a causa del patriarcato e dell'eteronormatività - soltanto ammiccamenti e frivolezze. Tutte le immagini, creature e personalità che rientrano in questo specifico universo sono per me fonte di ispirazione".

OUT OF DRAG: GIOVANNI MONTUORI, 34 anni, di Avellino, ma vive e lavora a Milano. È un consulente di strategie di comunicazione e produttore digitale. Si descrive così: "Mi considero un ragazzo sensibile, abbastanza intelligente, molto introspettivo, anche se abbastanza estroverso."

Drag Race Italia

MELISSA BIANCHINI

Melissa Bianchini è una drag queen transgender di origine brasiliana naturalizzata cittadina italiana. Si descrive come una drag queen esplosiva. Da Melissa Bianchini bisognerebbe aspettarsi "Professionalità e costumi complessi; non mi vedrai mai in un semplice body." Ha iniziato la sua carriera professionale al nightclub Alibi di Roma e poi si è trasferita al più famoso gay club romano, Muccassassina, dove ha lavorato per circa 8 anni. Considera il club nella capitale la sua seconda casa. "_Vengo a Drag Race Italia per vincere. Voglio vincere come transgender perché è la comunità meno rappresentata e ho anche molto da mostrare!".

A 18 anni si trasferisce in Italia, lasciandosi alle spalle i ricordi di una famiglia imperfetta e portando con sé un forte desiderio di cambiare completamente vita_". A proposito di Drag Race, lei dichiara, "A Drag Race Italia, io rappresenterò la comunità trans. Sto partecipando per vari motivi, prima di tutto perché è il mio sogno di una vita per mostrare ciò che posso fare artisticamente, e anche perché sono sicuro di poter mandare un messaggio potente alla comunità LGBTQIA + e oltre. Ancora oggi, il mondo transgender affronta la discriminazione, ma spero, nel mio piccolo, di lasciare un segno e diventare un rappresentante di questa grande battaglia." Si descrive come una persona molto timida e introversa nella vita di tutti i giorni, ma un uragano di energia quando sale sul palco. Lei è una stilista, progetta tutti i suoi abiti e pianifica meticolosamente ogni performance dal vivo.

OUT OF DRAG: MELISSA BIANCHINI, 36 anni, nata in Brasile ma residente a Roma. Lavora come drag performer e costumista, ed è ora una delle drag queen più famose del Muccassassina, oltre ad essere la sua portavoce ufficiale. Nel mondo drag è conosciuta come la sosia di Beyoncé.

MORGANA COSMICA

Morgana Cosmica descrive la sua drag come la perfetta combinazione tra bellezza e commedia. I suoi riferimenti artistici rispecchiano lo stile delle regine di RuPaul's Drag Race. È una drag queen decisa a non rimanere mai indietro e piena di iniziativa. Non ha una madre drag, e tutto quello che ha imparato sul mondo drag nel corso degli anni, lo ha acquisito attraverso lo studio e la pratica.

Nel 2009 ha incontrato il suo attuale marito, che ha sposato tre anni dopo. Durante il suo addio al celibato a New York, ha incontrato Bob The Drag Queen, il vincitore della stagione 8 di Drag Race USA, durante uno spettacolo di cabaret. È stato suo marito nel 2019 a incoraggiare Claudio a salire sul palco e brillare come una vera drag queen professionista. Di sé dice: "Sono rispettoso e gentile, ma con un po' di sfacciataggine. Il mio nome da drag queen è nato un po' per caso, ma non del tutto. Volevo che le iniziali fossero le stesse del mio vero nome, Marseglia Claudio. Ho scelto Morgana e poi è stato mio marito a inventarsi il cognome Cosmica perché, dopo avermi visto travestito per la prima volta, mi ha chiamato così. La mia drag è sempre allegra, ben curata, ma non si prende mai troppo sul serio." Riflettendo sul suo passato, ricorda: "Ero il tipico ragazzo che non vedeva l'ora che arrivasse Carnevale e Halloween più del Natale, in modo da poter esprimere la mia creatività. Quando faccio la drag traggo molta ispirazione dal mondo di Barbie (Hot Pink è il colore che mi identifica) e, in generale, dalle dive iconiche. Fare la drag mi rende felice e mi fa sentire libero da convenzioni, giudizi e pregiudizi. Quando sono Morgana, sono più forte e più risoluto. Sono rispettoso e gentile, ma essendo un buon napoletano, ho sempre mille trucchi nella manica per sorprendere il pubblico."

OUT OF DRAG: CLAUDIO MARSEGLIA, 38 anni, napoletano. In passato era proprietario di uno studio di interior design. Oggi lavora come impiegato e si esibisce in vari spettacoli di drag queen in tutta Italia.

LA PRADA

La Prada è nata nel 2018 e non ha scelto il proprio nome, né si è inventata alcun costrutto linguistico stravagante. Tutti la conoscono semplicemente come La Prada, come se fosse sempre stato così. Prada è il vero cognome di Leonardo, e quando indossa i tacchi è La Prada per tutti. È quasi una sfida contro quel cognome fastidioso legato alla sua "cara" famiglia e al loro - come spiega lei - stile di vita politicamente di destra, un ambiente in cui La Prada non vuole vivere. Dichiara: "Non mi sento in linea con la loro morale".

È la presentatrice e direttrice artistica del drag show Basta Drag, una performance che combina il cabaret italiano degli anni '30 con un moderno drag brunch americano. La Prada è un viaggio nella modernità che viene dal passato: recita, canta, è una comica, confeziona i suoi abiti, su cui spesso cuce la data di creazione, il titolo dell'abito e la sua firma, che non vuole certo passare inosservata.

Nel 2018 si è esibita al Toilet Club di Milano e ne è diventata subito la drag queen ufficiale. La Prada si descrive come "una drag queen situazionale", una che riesce sempre a coinvolgerti, un'attrice camaleontica e talentuosa. Dice: "Io credo di avere tutte le armi e le abilità per vincere Drag Race.".

Leonardo è nato nel 1997, "il figlio unico" che i suoi genitori non si aspettavano di avere. Sua nonna lo ha introdotto al mondo dell'opera e del teatro e gran parte del suo personaggio drag si ispira alle figure delle dive di epoche passate e al mondo del teatro. Leonardo è cresciuto principalmente con la sua tata, che era anche la sarta della città. Dice: "Io ho imparato a cucire con lei prima di imparare ad andare in bicicletta." Gli anni del liceo artistico sono stati per lui significativi e formativi, gli anni del suo primo lavoro di cucito su commissione, anche se non troppo fortunato perché, come ricorda Leonardo, "Alla fine mi hanno pagato con un pacchetto di sigarette." Nonostante ciò, si è reso conto che poteva trasformare la sua passione per la moda in carriera.

OUT OF DRAG: LEONARDO PRADA, 25 anni, di Milano. Lavora come costumista scenografo, assistente alla regia, direttore artistico e tecnico di scena. "Mi piace pensare a me stesso oggi come la versione realizzata del bambino che è in me che sognava di diventare una principessa-ballerina astronauta-scienziato nello spazio."

LA SHEEVA

La Sheeva è una drag queen nata nel 2005 a Roma dopo aver lasciato la sua terra natale, la Calabria, un luogo che non sempre le regalava grandi emozioni, anzi. Ha deciso di intraprendere l'arte del drag dopo l'enorme delusione di aver rinunciato al canto, la sua più grande passione.

Dietro il trucco esagerato e l'irriverenza di La Sheeva c'è Andrea, un carattere determinato ma molto diverso dal suo alter ego. Grazie agli insegnamenti della sua amata nonna, Andrea ha imparato l'arte della sartoria. È stata lei a realizzare i suoi primi costumi di scena e l'ha supportata durante tutto il suo percorso artistico. Andrea la descrive come "la luce guida nella mia vita." Il suo desiderio più grande? Poter esclamare: "Guarda, nonna, quella sono io in tv."

Ricorda la telefonata ricevuta da Drag Race Italia per annunciare ufficialmente il suo ingresso nel cast della nuova stagione come il momento più bello della sua vita. "Sono scoppiato in lacrime isteriche, ma ero estremamente felice." Per La Sheeva, l'arte del drag è tutto, un insieme di sacrifici che rappresentano oggi la parte più importante della sua vita. La sua più grande paura? Non completare la competizione - è l'occasione della vita che La Sheeva non vuole sprecare per nessun motivo.

"Non ricavo ispirazione da nessuno; sono io la mia ispirazione". "Il mio nome da drag è un gioco di parole che riflette perfettamente la personalità della mia drag. Ero un ballerino, ma quella dimensione non era abbastanza per me; volevo di più, e nel drag ho trovato il mio intero universo e la mia vita. Io sono il mio idolo perché nonostante tutto ciò che ho vissuto, dai momenti di felicità a quelli di forte scoraggiamento, sono ancora qui e non mi arrendo! Sono una stronza, baby!"

OUT OF DRAG: ANDREA MILIE', 37 anni, nato a Tropea, Calabria. Nella vita quotidiana è un makeup artist. È stato un cantante e un ballerino per molti anni, ma l'abbandono del canto, nonostante la delusione, ha acceso in lui il sacro fuoco dell'arte e ha provocato la nascita del suo alter ego drag.

SILVANA DELLA MAGLIANA

Silvana Della Magliana è nata tredici anni fa per caso durante gli anni di recitazione e di un corso di doppiaggio. Stava partecipando ad una festa con gli amici quando ha messo su un improvvisato spettacolo drag nel peggior modo possibile. Nonostante ciò, ha gradualmente iniziato a esibirsi e a intrattenere serate a tema, perfezionando il suo personaggio nello stile e negli outfit. Lei si definisce come la drag queen della porta accanto, non la più bella o glamour, ma sicuramente molto affascinante. Sarà lei la nuova regina della comicità di Drag Race Italia? Il suo motto è "Hasta Magliana."

Silvana esiste per far ridere e non, come spiega, per nutrire la sua femminilità. Lei si considera una drag queen del "vocabolario", nel senso che presta attenzione alle parole. Con il suo personaggio e la sua drag, cerca di non essere associata alla sessualità, come è spesso il caso per coloro che non hanno familiarità con il mondo delle drag queen. Scrive i testi delle proprie performance e li porta sul palco con l'obiettivo di offrire divertimento e relax al suo pubblico, accessibile a tutti. È attraverso i suoi monologhi che riesce a trasmettere il suo messaggio più profondo: mai confondere la leggerezza con la superficialità.

È una paladina della non violenza e detesta chiunque la pratichi in qualsiasi forma. Pur essendo innamorata del suo pubblico, preferisce un pubblico di età pari o superiore a 55 anni perché crede che a quell'età le persone giudichino meno e non si preoccupino molto di chi sei o chi vuoi essere. Durante una competizione è stata proclamata Comedy Queen e ricorda quel giorno come uno dei momenti più emozionanti della sua carriera da drag queen. Far sorridere il pubblico è la sua più grande vittoria. "Ho un corpo che balla, ma non sono una ballerina" è il suo mantra. "Il mio nome è un omaggio alla grande attrice italiana Silvana Pampanini (per una famosa citazione televisiva in diretta che ho sempre amato) e 'della Magliana' perché fa rima con il nome, ma soprattutto perché 'La banda della Magliana' è stato uno dei film italiani che ho apprezzato di più. I miei punti di forza nei miei spettacoli sono sicuramente l'intrattenimento, il parlare, il mettere me stessa davanti al pubblico. Recitando in vari spettacoli comici, quelli in cui canti e balli, anche se non sono una ballerina, mi butto e porto qualcosa a casa."

OUT OF DRAG: TONY D'ELIA, 44 anni, è nato a Terracina e cresciuto a Latina. Si è diplomato all'Accademia di Teatro, studiando Recitazione e Doppiaggio, e ha conseguito la laurea in Letteratura Moderna con un focus sullo Spettacolo.

SISSY LEA

Sissy Lea è una cantante e attrice drag italiana che risiede in Inghilterra dal 2003. È emersa artisticamente a Londra nel 2019 quando ha partecipato a un concorso Lip Sync e l'ha vinto. Afferma: "Quei tre minuti sul palco mi hanno cambiato la vita". Si descrive come una Camp Queen, il che significa che abbraccia il kitsch ed è impunitamente sfacciata. Il suo percorso da drag queen è stato significativamente influenzato da Baga Chipz, una famosa drag queen inglese che l'ha aiutata all'inizio della sua carriera e l'ha incoraggiata a diventare la drag queen internazionale che è oggi.

L'opportunità è arrivata quando è quasi entrata nel cast dell'edizione britannica di RuPaul's Drag Race, ma è stata eliminata poco prima della selezione finale. Ora è pronta a mettercela tutta per stupire il pubblico della stagione italiana. Si considera un'artista a tutto tondo e altamente competitiva.

Il suo nome da drag è un gioco di parole che rende omaggio alle sue origini: "Sissy Lea" suona come "Sisili" in italiano, combinando la sua Sicilia con l'inglese. Nel 2021 ha rilasciato il suo primo singolo pop, "Camouflage Veil", su Spotify. "La mia drag tira fuori la parte di me che manca a Massimo. Sono coerente, determinato."

"I miei punti deboli? Posso essere testarda a volte, e questo può giocare contro di me. Mi sforzo sempre di essere unica nel mio genere per distinguermi dalla massa perché ho carisma, unicità, coraggio e talento, come dice MamaRu."

OUT OF DRAG: MASSIMO MALLUZZO, 44 anni, originario della Sicilia ma residente a Londra. Lavora a Londra presso un centro vacanze come vicedirettore, organizzando soggiorni e vacanze per persone con disabilità.

SYPARIO

Il nome drag di Sypario è nato da un'idea di un amico che, dopo aver visto una foto di Filippo in drag, ha esclamato: "Sipario", dando vita a qualcosa di spettacolare. Sypario ha scelto questo nome in omaggio al suo background artistico teatrale. Fare la drag gli consente di esprimere il proprio lato femminile, che prende vita e fiorisce con il trucco, per il quale ha una vera passione.

Ha una forte dedizione per il lavoro, è instancabile e, diversamente da molti altri colleghi, lavora senza sosta. Vorrebbe esprimere tutto ciò che ha dentro, così tanto che non vorrebbe limitarsi ad esibirsi solo in piccoli club. Ha molto da dire e da offrire al proprio pubblico. Uno spazio libero per tutti: per chi non è perfetto, per chi punta a raccontare una storia, un dolore, un amore impossibile, sempre liberamente.

Ha studiato recitazione prima a Roma e poi a Napoli presso l'Accademia Elicantropo con l'attore e regista Carlo Cerciello. Terminati gli studi, ha lavorato nella compagnia permanente di Luisa Conte al Teatro Sannazzaro di Napoli e ha iniziato a frequentare locali a tema gay, senza perdere mai l'occasione di mostrare i suoi look stravaganti, colorati e ricchi di accessori.

Dichiara il loro sconfinato amore per Napoli e per i napoletani che apprezzano Sypario in ogni cosa, rendendola il simbolo di una libertà spesso negata. Nella vita è insegnante di sostegno e ha partecipato come comparsa e attore a due film italiani, uno con Paolo Sorrentino e l'altro del regista Fabio Mollo.

OUT OF DRAG: FILIPPO CATERINO, 29 anni, di Caserta. Nella vita lavora come insegnante di sostegno.

VEZIRJA

Vezirja si definisce la prima drag queen d'Albania e anche la più famosa del Paese perché è l'unica che si esibisce ovunque possa. Emerge come artista nel 2015 dopo un lungo periodo di formazione accademica come attore, che ha permesso ad Aleksander di iniziare immediatamente a lavorare in produzioni teatrali insieme ad altri artisti che condividevano l'obiettivo comune di sfidare il sessismo prevalente in questi ambienti, soprattutto per coloro che si esibiscono "en travesti".

Fermare l'omofobia: "Nonostante l'Albania sia ancora troppo omofobica, cerco di andare avanti con orgoglio per affermare la mia arte." Il suo impegno è un chiaro avvertimento contro l'omofobia che ancora è molto diffusa in Albania. Tuttavia, Vezirja, consapevole di rischiare la propria vita esponendosi in drag, rimane salda nel suo percorso artistico, sperando un giorno di far conoscere maggiormente le tematiche LGBTQ+ nel suo Paese.

Dalla scuola al palco: si considera una drag queen con un senso dell'umorismo intelligente, che spesso le impedisce di prendersi troppo sul serio perché "la vita è già troppo pesante così com'è". Il senso dell'umorismo unico di Vezirja è stato scoperto durante i suoi giorni di scuola, precisamente durante uno spettacolo scolastico che ha lasciato un ricordo indelebile: "Ricordo l'inizio e la fine di quella performance, quando un lungo applauso e una standing ovation, accompagnati da lacrime e sorrisi del pubblico, mi hanno fatto capire che avrei potuto cambiare la vita delle persone con la mia arte." Questo ricordo è diventato un mantra per Vezirja, plasmando il suo stile di vita.

OUT OF DRAG: ALEKSANDER SEITAJ, 32 anni, di Tirana, Albania. Nella vita reale è un attore professionista popolare in Albania. Ha un buon rapporto con i suoi genitori, che lui descrive semplicemente come "politicamente corretti", nel senso che sanno tutto di lui e non fanno domande.