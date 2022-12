Drag Race Italia 2, anticipazioni dell'8 dicembre: Paola Iezzi e Luca Tommassini ospiti della finale

Da oggi, giovedì 8 dicembre 2022, è disponibile su discovery+ la finale di Drag Race Italia 2. Ospiti del talent show saranno Paola Iezzi e Luca Tommassini. Sono rimaste in gara Aura Eternal, La Diamond, Nehellenia e La Petite Noir, una sola sarà la vincitrice della nuova edizione.

E' arrivata la tanto agognata finale di Drag Race Italia disponibile da giovedì 8 dicembre, in esclusiva per l'Italia solo su discovery+. Accanto alla drag queen Priscilla, l'attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e il conduttore tv e scrittore Tommaso Zorzi, per l'ultima puntata si uniscono alla giuria due ospiti d'eccezione: la cantante Paola Iezzi, da poco annunciata tra i prossimi campioni in gara a Sanremo 2023 dove farà ritorno insieme alla sorella Chiara, e il coreografo Luca Tommassini. Questa intensa e scintillante seconda edizione di Drag Race Italia ha visto protagoniste Gioffrè, Obama, Panthera Virus, Skandalove, Narciso e Tanissa Yoncè, e vede arrivare in finale Aura Eternal, La Diamond, Nehellenia e La Petite Noire: solo una tra loro sarà la vincitrice della nuova edizione italiana del talent fenomeno di costume internazionale creato dalla star statunitense RuPaul.

Per la mini-challenge le concorrenti si sfideranno in una versione riveduta e corretta di uno storico gioco degli anni ottanta e si racconteranno a tu per tu con Chiara Francini raccontandosi come non hanno mai fatto. Per finire, con la Maxi-Challenge una prova videoclip per le nostre drag queen che dovranno cantare e ballare sulle note di un brano inedito. Per l'ultima passerella il tema è: Eleganza Extravaganza ma la finale sarà anche l'occasione per i 3 giudici di valutare tutto il percorso delle concorrenti che con eleganza, talento, ironia e coraggio sono arrivate in finale. Chi si aggiudicherà il titolo di seconda Italia's Next Drag Superstar?

Drag Race è un format di proprietà di World of Wonder distribuito da Passion Distribution, prodotto da Ballandi e disponibile in esclusiva per l'Italia solo su discovery+ dal 20 ottobre. A seguire "AFTER THE RACE". L'hashtag ufficiale è #dragraceitalia.