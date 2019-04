Dracula: annunciati i registi e i nuovi arrivi nel cast della serie BBC

Novità in arrivo sulla serie BBC Dracula, prodotta dagli autori di Sherlock, sono stati annunciati i registi dello show e i nuovi membri del cast.

Jonathan Aris, Sacha Dhawan, Nathan Stewart-Jarrett e Catherine Schell affiancheranno i preannunciati Claes Bang, che interpreterà il celebre e affascinante vampiro protagonista del dramma in tre parti. Con loro in arrivo anche Youssef Kerkour e Clive Russell.

La produzione di Dracula è in corso, a breve Jonny Campbell darà il via alle riprese affiancato da Damon Thomas, che dirigerà l'episodio 2, e da Paul McGuigan, regista del terzo episodio.

Dracula sarà prodotto dalla Hartswood Films, fautrice del successo di Sherlock. Lo show approderà su BBC One in Inghilterra e Irlanda per poi finire su Netflix negli USA e nel resto del mondo. Autori della miniserie sono Steven Moffat e Mark Gatiss, il quale comparirà in un ruolo che per ora non è stato rivelato.

Le riprese di Dracula si terranno presso il castello di Orava in Slovacchia, e presso i Bray Studios in Inghilterra, storici studi un tempo di proprietà della Hammer Films.

