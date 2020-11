DPCM 4 novembre, il Ministero della Salute oggi in streaming sulle 3 aree italiane: dove e quando vederlo

Il ministro della salute Roberto Speranza sarà oggi in streaming per illustrare cosa ha portato alla classificazione delle 3 aree italiane in base al Dpcm del 4 novembre: dove e quando vederlo.

Il Ministero della Salute spiegherà oggi in streaming quali sono stati i criteri che hanno portato alla suddivisione delle 3 aree italiane, in base a quanto contenuto nel Dpcm del 4 novembre. Perchè la Campania, per esempio, si trova nella zona gialla e non in quella arancione? La zona rossa è davvero una "punizione", come l'hanno definita i governatori interessati, basata su dati vecchi?

A che ora

Il ministro della salute Roberto Speranza interverrà in diretta alle ore 15:30, come apprendiamo dalla pagina Facebook del Ministero.

Il nuovo Dpcm firmato il 3 novembre scorso dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte contiene ulteriori misure stringenti, assunte in seguito all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dei contagi.

Il Decreto individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste misure modulari. Nella fascia riservata alle Regioni a rischio di massima gravità, con scenario 4 (cosiddetta area rossa) sono concentrate le misure più restrittive; nella fascia per le Regioni a rischio alto ma compatibili con lo scenario 3 (cosiddetta area arancione), sono previste misure lievemente meno restrittive, nella terza fascia, quella per tutto il territorio nazionale, rientrano le restanti Regioni (cosiddetta area gialla).

Dove vederlo

La conferenza stampa si terrà in diretta streaming sulle pagine social del Ministero della Salute, quindi su Facebook, su YouTube e probabilmente via Instagram.

Le misure contenute nel Dpcm entreranno in vigore il 6 novembre e resteranno vigenti fino al 3 dicembre. Le ultime decisioni del Governo, però, hanno suscitato il malcontento di tante Regioni, e c'è addirittura chi, come la Calabria, si è detta prona a impugnare l'ordinanza.

Nello specifico nell'area gialla sono attualmente comprese le seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto. Nell'area arancione: Puglia, Sicilia. Nell'area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.