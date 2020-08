Dove vai in vacanza?: stasera su Cine34 la commedia cult con Alberto Sordi e Ugo Tognazzi

Appuntamento con una commedia italiana ormai cult stasera su Cine34: alle 21:10 va in onda Dove vai in vacanza?, film a episodi con Alberto Sordi, Ugo Tognazzi e Paolo Villaggio.

Dove vai in vacanza? è il film ideale per una serata di fine agosto. E stasera su Cine34, dalle 21:10, il pubblico avrà la possibilità di passare 150 minuti in compagnia di questa commedia ormai di culto e dei suoi straordinari interpreti, a cominciare da Alberto Sordi, Ugo Tognazzi e Paolo Villaggio.

Film collettivo del 1978 diviso in tre episodi, Dove vai in vacanza? si apre con Sarò tutta per te - diretto da Mauro Bolognini -: Enrico (Ugo Tognazzi) vorrebbe approfittare dell'estate per rimettere in sesto il rapporto con la moglie da cui si è da poco separato per adulterio.

Nel secondo episodio, Sì buana - diretto da Luciano Salce - Arturo (Paolo Villaggio) è coinvolto in un delitto da una bella italiana conosciuta durante un soggiorno in Africa.

E solo alla fine arriva l'episodio più lungo, diretto da Alberto Sordi - che ne è protagonista con una splendida Anna Longhi -, che è quello che molto spesso dà, erroneamente, il titolo a tutto il film. In Le vacanze intelligenti Remo e la moglie Augusta, romani veraci, vengono obbligato dai figli a trascorrere vacanze di un qualche interesse culturale, con risultati comici.