Doug Liman regista del film con Tom Cruise che verrà girato nello spazio

Tom Cruise sarà diretto da Doug Liman nel film realizzato nello spazio con la collaborazione di Elon Musk, con la sua SpaceX, e della NASA.

Il progetto molto ambizioso sembra sia in fase di sviluppo da alcuni anni e per ora non sono stati diffusi i dettagli della trama.

Doug Liman ha già collaborato con l'attore in occasione di Edge of Tomorrow - Senza domani e Barry Seal - Una storia americana. Attualmente non si conoscono i dettagli relativi all'ambizioso e un po' folle progetto. Secondo le fonti di Variety potrebbe però trattarsi di Luna Park, il film in fase di sviluppo da anni proprio grazie alla collaborazione tra la star e il regista. Al centro della trama dovrebbero esserci dei ribelli che provano a rubare una fonte di energia sulla Luna.

Liman si occuperà della sceneggiatura e sarà coinvolto come produttore in collaborazione con Tom Cruise. Le riprese, per ora, sono comunque impossibili e tutto dipenderà dalle tempistiche legate agli altri progetti di Cruise, che dovrebbe tornare non appena possibile sul set dei prossimi due capitoli di Mission: Impossible, e dalla preparazione richiesta dalla pre-produzione.