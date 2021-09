Dottoressa Doogie, su Disney+ in streaming da oggi

La dottoressa Kamealoha è la protagonista della nuova serie Disney+ dal titolo Dottoressa Doogie, in arrivo da oggi 8 settembre in streaming per gli utenti abbonati!

Dite aloha alla dottoressa Kamealoha in occasione del lancio della serie originale Disney+ dal titolo Dottoressa Doogie, in arrivo a partire da oggi 8 settembre con nuovi episodi in anteprima ogni mercoledì in streaming.

Dottoressa Doogie - un dramedy di formazione ispirato alla serie medical di successo Doogie Howser - segue Lahela "Doogie" Kamealoha, una ragazza prodigio di 16 anni che si destreggia tra una carriera medica appena avviata e una vita da adolescente. Con il supporto della sua premurosa e divertente 'ohana (famiglia) e degli amici, Lahela è determinata a trarre il massimo dai suoi anni da adolescente e a forgiare la sua strada.

Locandina di Dottoressa Doogie

A guidare Lahela (e anche a complicare le cose) c'è la madre focalizzata sul lavoro, la dottoressa Clara Hannon, che è anche il suo supervisore all'ospedale, il suo amorevole papà Benny, che la aiuta a restare legata a ciò che conta di più, suo fratello maggiore Kai dallo spirito libero, l'estroverso fratello minore Brian Patrick, la sua migliore amica Steph, la il surfista Walter per cui ha una cotta e i suoi colleghi dell'ospedale, i dottori Lee, Charles e Noelani.

Ambientato nelle moderne Hawaii, Dottoressa Doogie è girato a O'ahu. La creatrice ed executive producer Kourtney Kang (E alla fine arriva mamma, Fresh Off the Boat), nata alle Hawaii e cresciuta in un sobborgo di Philadelphia da madre irlandese e padre coreano, trasporta la sua storia ed esperienza di vita in questa serie incentrata su una ragazza asiatica-americana. Peyton Elizabeth Lee (Andi Mack) è la protagonista della serie, che potete vedere su Disney+, insieme a un cast vario e talentuoso che comprende:

Kathleen Rose Perkins (Cambio di direzione) nel ruolo della dottoressa Clara Hannon; Jason Scott Lee (Mulan) è Benny Kamealoha; Matthew Sato (Hawaii Five-0) è Kai Kamealoha; Wes Tian è Brian Patrick Kamealoha; Emma Meisel (American Horror Story) è Steph; Mapuana Makia (Alla scoperta di 'Ohana) è Noelani, e Jeffrey Bowyer-Chapman (UnREAL) è Charles. Tra le star ricorrenti ci sono anche Alex Aiono (Alla scoperta di 'Ohana) nel ruolo di Walter e Ronny Chieng (Crazy & Rich) nel ruolo del dottor Lee.