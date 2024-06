Don't Forget The Lyrics, stasera su Nove puntata speciale dedicata a Sanremo: ospiti e anticipazioni

Gabriele Corsi ed il suo Karaoke approdano alla prima serata della rete di punta del gruppo Discovery per una serata speciale con tanti ospiti vincitori della kermesse canora: ecco cosa vedremo

Stasera 7 giugno, alle 21:25 su Nove, Gabriele Corsi arriva in prima serata con il suo programma Don't Forget The Lyrics, una puntata speciale che segue la fine della stagione regolare dello show andata in onda lo scorso 31 maggio. Ecco quali saranno gli ospiti e i concorrenti che giocheranno con la voce italiana dell'Eurovision Song Contest.

La puntata sanremese di Don't Forget The Lyrics

Anche quest'anno il programma di Gabriele Corsi, in onda nell'agguerritissimo access prime time, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, ottenendo un ottimo successo di pubblico e di critica. Questo ha permesso allo show di guadagnarsi uno speciale in prima serata dedicato al Festival di Sanremo con tanti ospiti che hanno partecipato alla kermesse canora che il prossimo anno sarà presentata da Carlo Conti.

Questa sera si sfideranno tre super campioni del programma: Mirko Castrucci, Graziano Marasci e Silvia Contenti. Nello studio risuoneranno solo canzoni che sono state presentate al Festival di Sanremo, tra quelle più note a quelle che non hanno avuto il successo che forse meritavano. Per una puntata speciale, il conduttore ha voluto al suo fianco ospiti altrettanto speciali.

Mirko Castrucci, uno dei tre campioni della puntata speciale di stasera

Le anticipazioni del programma annunciano che a Don't Forget The Lyrics oggi 7 giugno vedremo solo cantanti che hanno partecipato al Festival di Sanremo, molti di loro sono anche riusciti a vincerlo. I tre campioni, che si contendono il montepremi da 10mila euro, saranno affiancati da Annalisa Minetti, Jalisse, Marco Carta, Valerio Scanu, Jo Squillo, I Cugini di Campagna, Silvia Mezzanotte e Francesca Alotta.

Il programma viene trasmesso su Nove dal 7 febbraio 2022, è l'adattamento italiano dell'omonimo format che negli Stati Uniti va in onda su Fox. In ogni puntata, partecipano tre concorrenti che si sfidano in tre manche cantando al karaoke alcuni brani della musica italiana e cercando di indovinare le parole mancanti della canzone.