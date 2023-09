Don't Forget the Lyrics! - Stai sul pezzo: Gabriele Corsi torna stasera su Nove, anticipazioni e novità

Stasera su Nove alle 20:25 torna Don't Forget the Lyrics!, il programma condotto da Gabriele Corsi, giunto alla quarta stagione dopo l' enorme successo di ascolti e di critica della terza stagione, andrà in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni e le novità di questa nuova serie di episodi che vedrà i concorrenti sfidarsi in emozionanti sessioni di karaoke.

Don't Forget the Lyrics: come funziona il gioco

Prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, il programma metterà alla prova cantanti amatoriali e appassionati di musica sulle note dei più grandi successi della storia del pop. In ogni puntata, tre concorrenti dovranno esibirsi proprio come nei migliori karaoke, fino a quando improvvisamente la musica si fermerà e le parole scompariranno. È in quel momento che gli sfidanti dovranno sfoderare le loro doti e dimostrare di conoscere senza esitazioni testo e melodia.

I due concorrenti che otterranno il punteggio più alto nella prima manche proseguiranno nella manche del "duello", ma solo uno di loro andrà alla scalata finale. Il vincitore della puntata avrà l'onore e l'onere di partecipare alla puntata successiva con due nuovi sfidanti. In ogni puntata, oltre al premio di 5.000 euro in gettoni d'oro in palio, il protagonista sarà anche il pubblico, sia in platea che sul palco, che canterà appassionatamente le canzoni del passato e le hit del momento.

Le novità della quarta stagione

Per questa nuova stagione, ci sono grandi novità a partire dallo studio, dai colori e dalle grafiche che renderanno l'esperienza ancora più coinvolgente e avvincente per i telespettatori. Lo studio è stato rinnovato con un design moderno e accattivante, mentre i colori e le grafiche sono stati aggiornati per creare un'atmosfera vibrante e coinvolgente. Inoltre, una delle categorie di gioco presenta un valore nascosto, che aggiunge suspense e sorprese alle sfide affrontate dai concorrenti.

Anche per questa stagione, grandi ospiti a puntata arricchiranno ulteriormente l'esperienza, regalando emozioni e divertimento al pubblico. L'ultima edizione di Don't Forget the Lyrics ha conquistato un grande successo con una media di 569.000 telespettatori e il 2,73% di share (miglior risultato di sempre per l'accesso del canale Nove), con un aumento del 62% di share rispetto alla prima stagione. La puntata record di sempre del programma, il finale della seconda stagione, ha registrato 875.000 telespettatori con il 4,14% di share, mentre la puntata più seguita della terza stagione ha raggiunto il 3,22% di share con 714.000 spettatori.