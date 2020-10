Donald Trump voleva indossare la maglietta di Superman fuori dall'ospedale

Donald Trump voleva indossare la maglietta di Superman quando è stato dimesso dall'ospedale dove era ricoverato per il Covid, secondo fonti del New York Times.

Donald Trump avrebbe voluto mostrare al mondo il suo fanboy interiore e indossare la maglietta di Superman al di fuori dell'ospedale da cui è stato dimesso dopo essere stato ricoverato per aver contratto il Covid-19.

Donald Trump durante un incontro di wrestling

A distanza di pochi giorni dall'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti, si è concluso il ricovero di Donald Trump, presidente in carica e candidato repubblicano alla Casa Bianca per i prossimi quattro anni. Trump ha trascorso pochi giorni in ospedale dopo aver contratto il Coronavirus e questa settimana i media hanno mostrato la sua uscita dall'edificio militare Walter Reed. "Mi sento meglio di quanto mi sentissi 20 anni fa" ha dichiarato il magnate che, stando a quanto riferito in queste ore dal New York Times, avrebbe voluto indossare una maglietta di Superman da mostrare "come simbolo di forza".

"In diverse telefonate effettuate lo scorso fine settimana dalla suite presidenziale al Walter Reed National Military Medical Center, il signor Trump ha condiviso un'idea che stava prendendo in considerazione: lasciato l'ospedale, all'inizio voleva apparire fragile agli occhi delle persone che lo guardavano. Ma sotto la sua camicia elegante, voleva indossare una maglietta di Superman, che avrebbe mostrato come un simbolo di forza".

Christopher Reeve in una scena d'azione di SUPERMAN

La scorsa settimana Trump aveva annunciato la positività sua e della first lady Melania Trump. Il presidente è stato portato in elicottero al Walter Reed Medical Center per un ricovero di tre notti, durante il quale gli è stato somministrato un trattamento steroideo tipicamente prescritto per pazienti gravemente malati, oltre ad un cocktail sperimentale di anticorpi e ossigeno supplementare. Sebbene Trump sia stato dimesso lo scorso lunedì, i funzionari si sono ripetutamente rifiutati di rivelare quando il presidente sia risultato negativo l'ultima volta al test del Covid-19. Anche il medico della Casa Bianca, Sean Conley, non ha più risposto alle domande dei giornalisti da lunedì.