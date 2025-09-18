Donald Trump gioisce per la sospensione di Jimmy Kimmel: "Ora tocca ai perdenti Seth Meyers e Jimmy Fallon"

Il Presidente degli Stati Uniti ha accolto con piacere la decisione della ABC di sospendere il Late Show del popolare conduttore americano e ora spera che anche i superstiti facciano la stessa fine

Il presidente Donald Trump ha applaudito la decisione della ABC di sospendere a tempo indeterminato le nuove puntate del Jimmy Kimmel Live! dopo che il conduttore aveva fatto dei commenti sull'omicidio dell'attivista conservatore Charlie Kirk che sono stati giudicati "insensibili".

"Ottime notizie per l'America: il Jimmy Kimmel Show, in difficoltà con gli ascolti, è stato CANCELLATO", ha scritto Trump su Truth Social. "Congratulazioni alla ABC per aver finalmente avuto il coraggio di fare ciò che doveva essere fatto. Kimmel ha ZERO talento e ascolti peggiori persino di Colbert, se possibile. Ora rimangono solo Jimmy e Seth, due perdenti totali, sulla Fake News NBC. Anche i loro ascolti sono orribili. Fallo NBC!!! Presidente DJT".

Nel suo monologo di lunedì sera, Jimmy Kimmel ha affermato che la "gang MAGA" stava cercando di trarre vantaggio politico dall'omicidio di Charlie Kirk. Il politico trentenne, importante attivista conservatore, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco il 10 settembre durante un dibattito alla Utah Valley University. Tre giorni dopo, le autorità hanno annunciato di aver arrestato il presunto attentatore.

La sospensione di Jimmy Kimmel è una vittoria dei sostenitori MAGA

La ABC, di proprietà della Disney, ha deciso di sospendere "a tempo indeterminato" il suo programma di punta in seconda serata dopo che Nexstar Media, uno dei maggiori proprietari di emittenti televisive degli Stati Uniti, ha promesso di impedire la messa in onda del programma dopo aver "fortemente contestato" i commenti di Kimmel su Kirk.

Kimmel è stato oggetto di critiche da parte dei commentatori conservatori per il suo monologo nella trasmissione di lunedì, in cui ha fatto commenti sul presunto assassino di Kirk, il ventiduenne Tyler Robinson dello Utah, e sul fatto che la "gang MAGA" stesse "cercando di descrivere questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro". Per il momento i portavoce di Jimmy Kimmel non hanno rilasciato nessuna dichiarazione riguardo alla scelta senza precedenti.

Nelle ore precedenti alla decisione di ABC e Nexstar di togliere Kimmel dalla programmazione, il presidente della Federal Communications Commission Brendan Carr ha minacciato di intraprendere azioni legali contro ABC. Una volta che Kimmel è stato tolto dal palinsesto, Carr ha rilasciato una dichiarazione sui social media, ringraziando Nexstar per aver "fatto la cosa giusta": "Le emittenti locali hanno l'obbligo di servire l'interesse pubblico. Anche se questa può essere una decisione senza precedenti, è importante che le emittenti respingano i programmi Disney che ritengono non adeguati alla comunità".

Stephen Colbert durante il suo Late Show

La precedente cancellazione del Late Show di Stephen Colbert

Lo scorso luglio, CBS ha annunciato che il Late Show chiuderà i battenti nel maggio del 2026, affermando che si tratta di una decisione "puramente finanziaria" resa necessaria dalle sfide economiche che affliggono i programmi notturni, tra calo d'audience, contrazione delle entrate pubblicitarie e cambiamenti nelle abitudini di consumo televisivo.

Tuttavia, il fatto che la cancellazione sia arrivata pochi giorni dopo che Colbert aveva pubblicamente criticato la sua stessa casa madre, Paramount, per aver accettato un accordo da 16 milioni di dollari con Donald Trump, ha acceso sospetti che la decisione possa essere stata motivata anche da fattori politici o da pressioni legate al contesto della fusione prevista tra Paramount e Skydance Media, che richiede l'approvazione del governo.