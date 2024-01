Donald Glover interpreta 21 Savage nel trailer del nuovo film sul rapper

È stato diffuso il nuovo trailer di American Dream: The 21 Savage Story, il prossimo film sul rapper britannico che sarà interpretato dall'attore Donald Glover. Il rapper 21 Savage ha anche reclutato la star di Stranger Things, Caleb McLaughlin, per vestire i suoi panni nel film che racconta la sua incarcerazione negli Stati Uniti da parte dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) nel 2019.

Di seguito potete guardare il trailer del film:

La vicenda

Nell'ambito della repressione dell'allora presidente Trump nei confronti dei cittadini privi di documenti, Savage - cresciuto ad Atlanta ma nato nel Regno Unito - è stato arrestato dall'ICE nel 2019, trattenuto per diverse settimane e minacciato di deportazione, ma la campagna "Free 21 Savage" alla fine portò al suo rilascio e gli consentì di rimanere nel paese.

Il film è diretto da Stephen Glover, Jamal Olori, Fam Udeorji e Luis Perez e scritto da Jamal Olori e Stephen Glover. Il trailer include nuova musica dell'artista vincitore del Grammy, il cui ultimo album solista è stato I Am > I Was nel 2018, sebbene abbia pubblicato due album collaborativi. Il rapper ha vinto un Grammy per la sua canzone "A Lot" ed è in lizza per cinque premi alla cerimonia del mese prossimo.