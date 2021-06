Don Winslow: la nuova trilogia iniziata con City of Fire darà vita a nuovi film

La nuova trilogia letteraria di Don Winslow che prenderà il via con City on Fire è già stata acquistata da Sony Pictures per svilupparne l'adattamento cinematografico.

La nuova trilogia scritta da Don Winslow che prenderà il via con City on Fire verrà adattata per il grande schermo: Sony Pictures e 3000 Pictures ne hanno infatti ottenuto i diritti cinematografici.

Il primo libro della nuova epica saga ambientata nel mondo del crimine verrà pubblicato negli Stati Uniti da William Morrow nel mese di settembre.

Secondo le anticipazioni condivise on line City on Fire, la nuova opera di Don Winslow, si ispira alla struttura dell'Iliade di Omero. Il secondo capitolo della storia si intitolerà City of Dreams e sarà pubblicato nel 2022, mentre la conclusione della trilogia, City in Ashes, arriverà sugli scaffali nel settembre 2023.

Al centro della trama ci sono due imperi del crimine, uno irlandese e uno italiano, che controllano Rhode Island e sono riusciti a co-esistere in modo pacifico fino a quando una versione moderna di Elena li divide e dà il via a una guerra brutale. Danny Ryan, il protagonista del romanzo, deve compiere la trasformazione da soldato a spietato leader per proteggere i suoi amici, la sua famiglia e la casa che ama. Danny lotterà contro la mafia, i poliziotti locali e i federali mentre cercherà di costruirsi una dinastia.

Don Winslow ha dichiarato: "Gli antichi greci ci hanno dato tutte le tematiche che continuiamo usare nella letturatura di genere crime: onore, coraggio, codardia, lealtà, tradimento e tragedia. Volevo scoprire se potevo raccontare quella storia in un contesto moderno".