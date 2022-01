Don Cheadle sarà il produttore della serie They Can't Kill Us All, sul movimento Black Lives Matter

L'sttore Don Cheadle sarà coinvolto come produttore nella realizzazione della serie They Can't Kill Us All, sulla nascita del movimento Black Lives Matter.

Don Cheadle sarà uno dei produttori della nuova serie tratta dal libro They Can't Kill Us All, scritto da Wesley Lowery.

Tra le pagine si raccontano le origini del movimento Black Lives Matter e l'adattamento televisivo è destinato ad AMC.

La serie ripercorrerà quindi la creazione del movimento dagli inizi a Ferguson dopo la morte di Michael Brown, offrendo inoltre uno sguardo storicamente informato allo scontro tra la polizia e chi gli agenti hanno giurato di proteggere.

Don Cheadle sarà uno dei produttori di They Can't Kill Us All tramite la sua casa di produzione This Radicle Act, in collaborazione con Wesley Lowery e Brad Weston di Makeready.

Il libro è stato scritto grazie a centinaia di interviste che sono state compiute nel corso di oltre un anno, portando Lowery a viaggiare da Ferguson, Missouri, a Celeveland, in Ohio, facendo quindi tappa a Charleston, in South Carolina, Baltimore, Maryland.

Prossimamente Don Cheadle sarà impegnato nella realizzazione della serie Armor Wars nella parte di James Rhodes, ovvero War Machine. Per ora non è stato svelato alcun dettaglio riguardante la trama degli episodi che potrebbero, secondo alcune indiscrezioni, mostrare quello che accade se la tecnologia sviluppata da Tony Stark finisse nelle mani sbagliate.

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, produrrà la serie che è attualmente nelle prime fasi di sviluppo.