Domino Masters con Eric Stonestreet di Modern Family da stasera su Blaze: anticipazioni

Domino Masters, una nuova e divertente competizione arriva in prima visione assoluta su Blaze, in esclusiva su Sky al canale 124, alle 21:10. Eric Stonestreet sarà al timone del programma in cui squadre di appassionati di domino competono per creare capolavori inimmaginabili.

Presentato dal celebre attore Eric Stonestreet (Modern Family, Io sono tu) vincitore di due Emmy Awards, Domino MastersS ci porterà nel fantastico mondo del divertimento, dell'ingegno e della fantasia.

In ogni episodio, le squadre si sfideranno in una competizione tematica, cercando di impressionare la giuria composta da Danica McKellar, Vernon Davis e Steve Price. Solo la squadra che riuscirà a conquistare la giuria passerà il turno e potrà continuare il proprio percorso nella competizione.

Dopo una serie di sfide di qualificazione, le squadre vincenti si sfideranno nella finale per decretare chi sarà il primo Domino Masters della storia. Chi si aggiudicherà il titolo tanto ambito?

Questo show, unico nel suo genere metterà alla prova il talento, l'abilità e l'ingegno delle squadre partecipanti. Ottime critiche dagli USA per la prima stagione di Domino Masters che descrivono il programma come "molto divertente da guardare" ed uno show in cui "è difficile non rimanere coinvolti" ( Rotten Tomatoes).