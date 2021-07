Dominic Monaghan torna in tv con la serie Moonhaven

Dominic Monaghan, in passato star della serie Lost, sarà il protagonista della serie Moonhaven, un progetto prodotto per AMC descritto come una serie drammatica futuristica ambientata nello spazio.

Il progetto sarà composto da sei puntate ed è stato ideato dallo sceneggiatore e produttore Peter Ocko, già nel team di Lodge 40 e Black Sails.

Un wallpaper di Dominic Monaghan per la stagione 1 della serie 'Lost'

Il thriller Moonhaven avrà come protagonista Bella Sway, la pilota di un cargo lunare e contrabbandiera che, tra 100 anni nel futuro, si ritrova a essere accusata di un crimine e abbandonata su Moonhaven, una comunità utopica che si trova su un Giardino dell'Eden di 46 metri quadrati costruito sulla Luna per trovare soluzioni ai problemi che presto porranno fine alla civiltà sulla Madre Terra.

Bella, una scettica in Paradiso, viene coinvolta in una cospirazione per ottenere il controllo dell'intelligenza artificiale responsabile per i miracoli di Moonhaven e unisce le forze con un detective locale per fermare le forze che vogliono distruggere l'ultima speranza sulla Terra prima che vengano distrutte.

Dominic Monaghan avrà il ruolo di Paul Sanro, un detective sulla Luna che riceve il compito di risolvere i problemi della Terra.

Dan McDermott, responsabile della programmazione oiginale di AMC, ha dichiarato: "Ciò che ci ha intrigato di Monhaven è che la storia è ambientata nel futuro e non potrebbe essere più rilevante oggi. Peter e il suo team di autori hanno costruito dei personaggi indimenticabili e una storia che sappiamo conquisterà gli spettatori e solleverà questioni complesse e profondamente emotive che sono al centro dell'attenzione oggi e hanno il potenziale per minacciare l'esistenza sull'unico pianeta che abbiamo mai chiamato casa".