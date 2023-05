Domenica In su Rai 1, gli ospiti e la scaletta di oggi 28 maggio

Oggi 28 maggio, Mara Venier aprirà nuovamente le porte del suo salotto per una nuova puntata di Domenica In, che andrà in onda su Rai 1 e Rai Italia a partire dalle 14:00. Durante questa puntata, si affronteranno diversi argomenti tra cui la situazione nelle zone alluvionate ed un omaggio a Little Tony. Ecco gli ospiti e la scaletta della giornata.

Un collegamento con il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, per un aggiornamento sulla situazione nelle zone colpite dalla alluvione della scorsa settimana, aprirà la puntata di Domenica In.

A seguire, il ricordo di Little Tony a dieci anni dalla scomparsa. Ospite di Mara Venier la figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci e tanti cantanti ed amici come Bobby Solo, Rosanna Fratello, Edoardo Vianello e Gigliola Cinquetti, che lo ricorderanno cantando alcuni suoi celebri successi come 'Cuore matto', 'Riderà' e 'La spada nel cuore'.

L'attore Luca Barbareschi, si racconterà a tutto tondo tra carriera e vita privata, oltre ad esibirsi cantando un brano tratto dal musical 'Chicago', portato al successo in Italia nel 2004 dallo stesso Luca Barbareschi.

Spazio alla musica con Arisa, che canterà il nuovo singolo 'Non vado via', uscito lo scorso 5 maggio, mentre Dargen D'Amico presenterà il brano 'Pelle d'oca'.

L'imprenditore e scrittore Franco Antonello, interverrà in studio insieme al figlio Andrea, affetto da autismo dall'età di due anni, per raccontare del loro bellissimo rapporto di complicità e solidarietà e di come in questi anni sono stati capaci di realizzare una rete di aiuto e di sostegno per tante famiglie alle prese con il delicato e complesso tema dell'autismo.