Domenica In speciale Sanremo 2026: la scaletta definitiva degli ospiti

Se c'è un appuntamento legato al Festival di Sanremo ancora più tradizionale della serata Duetti e Cover è quello con Domenica In il giorno successivo, lo speciale che da anni Mara Venier conduce accogliendo i big in gara nuovamente sul palco dell'Ariston quando le luci della kermesse si sono spente solo da qualche ora.

Nel 2026, con l'unica eccezione di Raf, costretto a letto con l'influenza, tutti i cantanti in gara dovrebbero partecipare allo speciale domenicale, compreso il vincitore Sal Da Vinci, che dovrebbe esibirsi tra le 17:30 e le 18:00.

La scaletta completa con tutti gli ospiti di Sanremo 2026

Stilare in anticipo una scaletta di Domenica In - Speciale Sanremo è sempre cosa ardua, considerati gli impegni che incombono sui cantanti a partire dal giorno successivo alla finale del Festival.

L'avvertimento è dunque sempre lo stesso, quando si parla di show in diretta: l'elenco che trovate di seguito potrebbe naturalmente subire variazioni.

Cominciato alle 14:00, come ogni puntata di Domenica In, lo speciale andrà in onda su Rai 1 fino alle 20:00, quando passerà direttamente la linea al TG1. Per chi non potrà seguirlo in diretta, ci sarà naturalmente la possibilità di recuperare lo show condotto da Mara Venier in streaming su RaiPlay.