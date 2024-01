Domenica In su Rai 1, gli ospiti di Mara Venier del 21 gennaio: da Biagio Antonacci a Scialpi

Oggi 21 gennaio 2024 Domenica In va in onda su Rai 1 e su Rai Italia dalle 14:00. Come sempre Mara Venier ospiterà in studio tantissimi ospiti che animeranno il pomeriggio della rete ammiraglia Rai. Il talk ripercorrerà la storia del Festival di Sanremo. Spazio inoltre a Biagio Antonacci con il suo ultimo album e L'Inizio, pubblicato lo scorso 12 gennaio.

La Nuova Puntata di Domenica In: Ospiti e Anticipazioni

Domenica 21 gennaio, a partire dalle 14:00 su Rai Uno, va in onda una nuova puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. L'appuntamento si apre con la rubrica Tutti pazzi per Sanremo, che vedrà la presenza di illustri ospiti e sorprese in studio.

Ospiti di Prestigio: Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Albano e Altri

La puntata inizia con un talk dedicato alla storia del Festival di Sanremo, avvalendosi della partecipazione di artisti come Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Albano, Tiziana Rivale, Michele, Tony Dallara, Silvia Mezzanotte e Marina Occhiena.

Marino Bartoletti, memoria storica del Festival, sarà presente in veste di opinionista e profondo conoscitore della storia del Festival.

Omaggi e Tributi: Scialpi e Domenico Modugno

La puntata continua con la presenza del cantante Scialpi, che renderà omaggio a Domenico Modugno. L'artista, protagonista dell'edizione di, Tale e Quale Show 2023 da cui fu costretto a ritirarsi per un problema alla caviglia.

Nel programma condotto da Carlo Conti, il cantante lasciò il segno grazie alla sua indimenticabile interpretazione proprio di Domenico Modugno.

Biagio Antonacci: Esibizioni e Presentazione del Nuovo Album

Un ampio capitolo è dedicato a Biagio Antonacci, che si esibirà con i suoi grandi successi e presenterà il suo nuovo album L'inizio, uscito il 12 gennaio e già in vetta alle classifiche dopo solo una settimana.

Nell'album sono presenti anche Seria e Telenovela pubblicati nel 2022 e Sognami in cui hanno collaborato anche Don Joe e Tananai.