Domenica In: tra gli ospiti di oggi Paolo Bonolis e Gianna Nannini

Domenica In torna oggi su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti e con l'insostituibile conduzione di Mara Venier, che darà il benvenuto in studio anche all'amico Paolo Bonolis e a Gianna Nannini. Sarà una Domenica In divisa in due parti quella di oggi, 1° dicembre 2019, per la visita di Papa Francesco a Greccio.

La dodicesima puntata di Domenica In si aprirà con un'ampia intervista a Paolo Bonolis, che interverrà per presentare il suo libro e si racconterà tra vita privata, carriera e progetti futuri. Grande attesa per l'arrivo di Gianna Nannini, che canterà alcuni dei suoi successi, per poi esibirsi con la sua band nel nuovo singolo, già in vetta alle classifiche, "La differenza".

Il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo sarà intervistato da Mara Venier sul suo ultimo libro. Dalle 15:45 circa, fino alle 17:00, "Domenica In" non andrà in onda per dare la linea al TG1 che seguirà in diretta la visita di Papa Francesco a Greccio, il luogo dove San Francesco d'Assisi realizzò il primo Presepio. Dalle 17:00 alle 17:24, tornerà in onda Mara Venier, in compagnia dello stesso Aldo Cazzullo, del giornalista e conduttore Alberto Matano e di Don Mario Pieracci, per uno speciale spazio di approfondimento, dedicato sempre a Papa Francesco.