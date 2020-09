Domenica In torna oggi su Rai1: ospiti Mika e Romina Power

Domenica In e Mara Venier tornano da oggi su Rai1, come sempre alle 14.00, con la nuova stagione del programma e con tanti ospiti, tra cui Mika, Romina Power e Loretta Goggi.

Torna Domenica In, a partire da oggi su Rai1 alle 14:00, con una nuova stagione ancora condotta da Mara Venier, che si appresta ad affrontare questa nuova edizione forte dell'importante successo della scorsa edizione, che ha visto il contenitore di Rai1 raggiungere picchi di ascolti tra i più alti del day time sia in valori assoluti sia in share.

Tanti gli ospiti previsti per la prima puntata, dal duo formato da Loretta Goggi e Romina Power - che tanto avevano divertito gli spettatori nell'ultima puntata della passata edizione nell'improvvisato "salotto" in diretta con la conduttrice - al professor Francesco Le Foche, Claudio Amendola, Anna Tatangelo e Mika, che sarà in collegamento.

Assente invece il messaggio del presidente del consiglio Giuseppe Conte: tanto voluto da Mara Venier, è stato cancellato prima ancora della messa in onda per via delle polemiche sollevate dai partiti d'opposizione.

Domenica in manterrà anche un costante collegamento con l'attualità affrontando temi di largo interesse sociale (salute, scuola, società, cronaca, ecc.) sia con i diretti protagonisti in studio sia con esperti e opinionisti. Spettacolo, intrattenimento, informazione saranno le tre linee guida di questa nuova edizione che, in ogni puntata, si avvarrà della presenza in studio di ospiti di grande prestigio per regalare al pubblico di Rai1 tre ore di piacevole compagnia per tutta la famiglia.