Domenica In: messaggio di Giuseppe Conte salta per le proteste dell'opposizione

La presenza di Giuseppe Conte nella prima puntata di Domenica In era stata appena annunciata da Mara Venier ma le proteste dell'opposizione hanno spinto il premier ad annullare la messa in onda del messaggio di auguri per il nuovo anno scolastico

Domenica 13 settembre alle 14:00 su Rai1 partirà la nuova stagione di Domenica In condotta naturalmente dall'insostituibile Mara Venier. Che pare avesse molto insistito con Giuseppe Conte per trasmettere il suo personale in bocca al lupo a quanti, dal giorno successivo, dovranno affrontare quello si preannuncia un anno scolastico senza eguali nella storia.

Ed è stata proprio la conduttrice ad annunciare oggi: "Nel corso della prima puntata, domenica 13 settembre, il premier rivolgerà un messaggio alla Nazione". Non sarebbe stato presente fisicamente, dunque, Giuseppe Conte, che avrebbe affidato a un video-messaggio già registrato le sue parole.

Nessun contenuto politico, dunque, ma le rassicurazioni non sono bastate al leader della Lega, Matteo Salvini, che via social ha tuonato: "Domenica la tivù pubblica concede i suoi microfoni al capo del governo? Bene, sono sicuro che darà lo stesso spazio, lo stesso giorno e sulla stessa rete, al capo dell'opposizione. In caso contrario, abbiamo pronte le denunce in tutte le sedi opportune". Toccati dall'ardente desiderio di fare i propri auguri per questo difficile anno scolastico? Il punto è più chiaro nel messaggio di Giorgia Meloni: "Oggi Rai Uno ci fa sapere che, domenica 13 settembre (in uno degli orari con più audience), a una settimana dal voto, il presidente del Consiglio Conte rivolgerà un messaggio alla Nazione durante 'Domenica In'. Benvenuti in Corea del Nord".

Subito dopo Fratelli d'Italia ha anche fatto sapere che avrebbe presentato un'interrogazione parlamentare in commissione vigilanza Rai e un esposto all'Agcom.

Tanto è bastato per il dietrofront del Presidente del Consiglio che, come comunicato dall'AdnKronos: "ha deciso di evitare, soprattutto perché a farne le spese sarebbe la scuola, in un momento già estremamente delicato. Ad augurare un buon inizio agli studenti al posto del premier sarà Mara Venier, che tanto aveva insistito ". Mara Venier, raggiunta dall'agenzia di stampa, ha confermato: "Mi sarebbe piaciuto che il Presidente del consiglio mandasse un augurio agli studenti e agli insegnanti per la ripresa di lunedì del nuovo anno scolastico. Era un'idea in corso ma il Presidente Conte ha preferito declinare la registrazione del videomessaggio per evitare che la scuola diventi occasione di polemiche. E allora il buon rientro a scuola lo farà la zia Mara"