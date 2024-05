Dolly Parton ricorda Dabney Coleman: "Era un grande attore e un caro amico"

Dolly Parton ha condiviso un messaggio per ricordare il collega e amico Dabney Coleman, scomparso nel fine settimana all'età di 92 anni, nella sua casa di Santa Monica, in California. Insieme all'attore, Parton recitò nel film Dalle 9 alle 5... orario continuato, in cui interpreta una delle tre donne protagoniste con Jane Fonda e Lily Tomlin, tre lavoratrici in cerca di vendetta nei confronti del loro superiore sessista e bigotto.

Le tre segretarie, stufe della monotonia lavorativa e delle angherie subite dal dispotico capo, decidono di rapirlo e di stabilire un piano per iniziare a programmare dei cambiamenti immediati sul posto di lavoro. Diretto da Colin Higgins, il film uscì nelle sale nel 1980 e il tema musicale del film, intitolato Nine to Five di Dolly Parton, venne candidato al premio Oscar.

Prolifico caratterista

"Dabney era un grande attore ed è diventato un caro amico. Mi ha insegnato tanto quando stavo girando il mio primo film, Dalle 9 alle 5... orario continuato. Era divertente, profondo e intelligente. Siamo rimasti amici negli anni e mi mancherà molto, come mancherà a molte altre persone" ha condiviso Parton, in ricordo dell'attore.

Dabney Coleman con Gretchen Mol nei panni del Commodoro in Boardwalk Empire

Dabney Coleman è stato uno dei più prolifici caratteristi del cinema e della tv americana. Nel corso della propria carriera ha ottenuto ben sei candidature e un Emmy Award, un Golden Globe e svariati altri riconoscimenti. Tra le sue partecipazioni più recenti si registrano le sue performance in serie come Yellowstone, NCIS e Ray Donovan. Nel 2010 ha partecipato a parecchi episodi della serie televisiva Boardwalk Empire - L'impero del crimine, prodotta da Martin Scorsese e con protagonista Steve Buscemi nei panni del gangster Nucky Thompson. Coleman interpretò il ruolo del Commodoro Louis Kastner. L'ultima apparizione sul grande schermo risale al 2016, quando recitò nel film diretto da Warren Beatty L'eccezione alla regola, al fianco di star del calibro di Alden Ehrenreich, Lily Collins, Alec Baldwin, Annette Bening e Matthew Broderick.