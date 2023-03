DogHead Animation Apulia: a Bari nasce il nuovo polo artistico del settore dell'animazione

Dallo studio che ha animato serie di successo per ogni generazione, tra cui Topo Gigio (RaiPlay, Rai Yoyo) e Strappare lungo i bordi (Netflix), nasce DogHead Animation Apulia: lo studio di animazione 2D di Movimenti Production leader in Italia e con sede principale a Firenze, espande la propria presenza sul territorio puntando ancora una volta sul talento made in Italy e scegliendo la Puglia come ulteriore polo artistico e produttivo.

La sede, all'interno della cornice dello storico ex Palazzo del Mezzogiorno, Padiglione 81 della Fiera del Levante di Bari, inserisce lo Studio nel progetto Apulia Film House che con il sostegno di Apulia Film Commission si pone, tra gli altri, l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e il successo nel settore dell'animazione sul territorio.

Un team di artisti guidato dall'Head of Studio Marcello Maggi ha già occupato gli spazi a loro dedicati ed è al lavoro con la squadra di Firenze su una serie di nuove produzioni nazionali e internazionali. Al tempo stesso, in un'ottica di contaminazione reciproca e di fiducia nei talenti presenti nella regione, DogHead Animation Apulia ha già avviato iniziative di formazione, come l'appena concluso "aniMADE in Puglia" un workshop intensivo di animazione cut-out che ha contribuito allo sviluppo di diverse figure artistiche, alcune delle quali sono già impegnate su produzioni in partenza. Prenderà il via a breve, invece, una collaborazione con la Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione "Grafite", grazie alla quale sarà possibile offrire ad alcuni giovani studenti l'opportunità di lavorare fin da subito su importanti progetti di animazione in arrivo nei prossimi mesi.

Giovanna Bo, Executive Producer di DogHead Animation: "Tra gli oltre 300 artisti provenienti da tutta Italia che collaborano con DogHead, diversi arrivano dal Meridione e molti di loro proprio dalla Puglia. Anche la storia ci insegna che queste terre sono ricche di ispirazione e la sinergia che si è creata con Apulia Film Commission mira proprio a valorizzare il talento, favorendo la creazione di nuove e interessanti opportunità per coinvolgere queste professionalità nell'industria dell'animazione. Molto presto il team di DogHead Apulia sarà al lavoro su diverse produzioni anche di respiro internazionale che non vediamo l'ora di poter comunicare."