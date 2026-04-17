Dog Stars: Jacob Elordi e Josh Brolin affrontano la fine del mondo nel trailer del thriller Ridley Scott

La prolificità di Ridley Scott è una manna per i suoi fan. Dopo le anticipazioni di ieri, il CinemaCon ha svelato il primo trailer di Dog Stars - Guidati dalle stelle, il thriller post-apocalittico interpretato da Jacob Elordi, Josh Brolin e Margaret Qualley. Il film è in arrivo al cinema in estate, meno dii due anni dopo il colossal Il Gladiatore 2.

Jacob Elordi e Josh Brolin in una scena

Trama completa di Dog Stars - Guidati dalle stelle

Jacob Elordi è il protagonista del dramma fantascientifico incentrato su un pilota di nome Hig che vive in un hangar abbandonato di un aeroporto del Colorado insieme al suo cane Jasper dopo che un virus influenzale letale ha quasi completamente spazzato via l'umanità. Mentre combatte contro un gruppo di invasori noti come Mietitori, stringe amicizia con un ex marine (Josh Brolin), suo "vicino di casa" esperto di armi, e insegue un segnale radio che suggerisce che non sono soli in quella landa desolata.

Nel trailer compare anche Margaret Qualley nei panni di una dottoressa rimasta seneza più nessuno da curare. Il film tratto dall'omonimo romanzo di Peter Heller del 2012 vede nel cast anche Allison Janey, Guy Pearce e Benedict Wong.

Dog Stars è firmato dall'autore di Revenant Mark L. Smith, che figura tra i produttori insieme a Ridley Scott, Cliff Roberts ee Michael Pruss.

Che cosa significa il titolo Dog Stars?

Mossa inusuale, come spiega Esquire, quella di Ridley Scott di far uscire il film a fine estate (almeno negli USA). D'altronde la pellicola anticipata dal trailer si discosta per certi dall'abituale produzione dell'eclettico regista. Persino il titolo è ambiguo, anche per chi ha letto il libro. Potrebbe riferirsi alle figure che Hig immagina tra le stelle nel cielo notturno, ora che le costellazioni dell'antichità sono state dimenticate.

Jacob Elordi e Margaret Qualley discutono seduti intorno al fuoco

"C'è una sezione, un piccolo frammento di universo che si collega alla stella del cane, e lui lo spiega una notte mentre è sdraiato con il suo cane", spiega Scott. Ora che l'umanità si è estinta, le case vuote non mancano, ma viverci tende a diventare un bersaglio per ladri e assassini. Così Hig si rifugia nella natura selvaggia. "Non amano dormire in casa perché è pericoloso. Quindi dormono fuori in un sacco a pelo, e lui parla al cane e gli indica la stella che gli è associata", dice Scott.

Il regista si è soffermato anche sulla figura di Jasper, il compagno di Hig, che nel film ha un ruolo cruciale. "Avevo un cane che attaccava chiunque, un altro con cui ti rotolavi per terra e un altro ancora con cui potevi semplicemente stare, che si sedeva accanto a me in aereo, ansimava di gioia e guardava fuori dal finestrino" ha detto Scott. "Quei tre cani li amavo alla follia".

Insieme agli addestratori cinofili, Jacob Elordi ha svolto un ruolo chiave nella gestione di Jasper, come ha ammesso il regista: "Jacob è un ragazzo di campagna che ha un ottimo rapporto con gli animali. Sa guidare i trattori e sa anche come gestire i cani. Io ho due cani, e sono troppo gentile e dolce, quindi non si comportano per niente bene. Ma Jacob diceva: 'Ehi, giù, fermi'. E loro facevano tutto quello che gli diceva."