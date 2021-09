Dodi Battaglia, morta Paola Toeschi, moglie dell'ex Pooh: "Un dolore straziante"

Dodi Battaglia ha comunicato su Facebook la morte di Paola Toeschi: l'ex chitarrista dei Pooh ha scritto che la sua terza moglie lottava da tempo contro un tumore. I due erano sposati dal 2011, nel 2005 era nata Sofia, la loro unica figlia.

Dodi Battaglia ha diffuso la notizia della morte della moglie su Facebook, nel post l'ex componente de I Pooh ha inserito la foto di un cielo azzurro, nella caption ha scritto "È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia". Numerosissimi fan di Dodi hanno provato a far sentire il loro affetto attraverso una marea di post di sostegno.

Paola Toeschi si era ammalata nel 2010, una lunga battaglia che la moglie di Dodi Battaglia aveva raccontato in 'Più forte del male. Con la fede ho vinto il tumore', un libro autobiografico, pubblicato nel 2016. Nel racconto la Toeschi aveva scritto che, oltre alla famiglia, la Fede era stata fondamentale per affrontare la lotta contro il tumore che l'aveva colpita al cervello e al quale non voleva arrendersi. Paola era molto devota alla Madonna di Medjugorje.

Anche Roby Facchinetti ha voluto far sentire la vicinanza sua e della sua famiglia a Dodi Battaglia, in un messaggio su Facebook ha scritto: "Profondamente addolorati, ci sentiamo vicinissimi a Dodi e alla figlia in questo dolorosissimo momento per la prematura scomparsa della loro amata Paola. Cara Paola, che tu possa riposare in pace e in serenità eterna". Roby ha firmato il messaggio a nome suo, della moglie e dei suoi figli.