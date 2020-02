Doc Savage: in fase di sviluppo una serie tv!

Doc Savage, l'eroe dei fumetti degli anni '30, è al centro di un nuovo progetto televisivo: la serie è infatti in fase di sviluppo per Sony con la collaborazione di Original Film (The Boys) e Condé Nast Entertainment.

Il personaggio sembrava destinato ad arrivare nelle sale cinematografiche grazie alla coppia composta dal regista Shane Black e dall'attore Dwyane Johnson, ma il progetto sembra essere stato abbandonato.

Lo show tratto da Doc Savage ne seguirà le avventure in cui non mancano nemmeno dinosauri, società segrete guidate da villain, gadget, armi, trappole mortali, fughe rocambolesche e progetti di dominare il mondo. Il personaggio è stato creato da Henry W. Ralston e John L. Nanovic ed è poi arrivato tra le pagine dei fumetti grazie a Lester Dent e alla casa editrice Street & Smith Publications, responsabile della stampa dei racconti dal 1933 al 1949.

Batam Books ha poi ristampato le graphic novel con le copertine ideate da James Bama, dando vita a L'uomo di bronzo.

Stan Lee aveva indicato il personaggio di Clark Savage Jr. - che nei fumetti è un fisico, scienziato, detective, inventore, ricercatore, musicista e avventuriero - come la base per la mitologia moderna legata ai supereroi.

Doc Savage racconta quello che accade all'uomo che è stato cresciuto per essere "superiore" tra gli esseri umani con il contributo di scienziati, allenatori e di suo padre.