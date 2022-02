Doc - nelle tue mani: Luca Argentero e la dottoressa Littizzetto, una "visita di piacere" (VIDEO)

Luciana Littizzetto ha fatto visita a Luca Argentero, mentre era intervistato a Che Tempo Che Fa per parlare di Doc - nelle tue mani, mettendo su un siparietto semplicemente esilarante.

La Littizzetto, in versione "dottoressa erotica", ha interrotto l'intervista di Che Tempo Che Fa di Luca Argentero, incentrata principalmente sulla serie Rai Doc - nelle tue mani, al fine di organizzare un divertentissimo blitz in grande stile, o se vogliamo una "visita di piacere", con l'aiuto di Fabio Fazio.

Luciana Littizzetto ha fatto il suo ingresso in studio iniziando subito con una provocazione: "Adesso Doc è nelle mie mani! Io e lui abbiamo avuto una storia in passato, forse lui ha perso la memoria. Abbiamo fatto delle robe... Nei fienili, sull'Apecar...".

"Nella Torino che nessuno si ricorda, la Torino misteriosa", ha risposto prontamente Argentero, al che la Littizzetto non ha potuto fare a meno di replicare: "Vuoi che ti controlli le tonsille? Spogliati. Non sono abituata a toccare, tocco lui, Fazio, e mi sembrano i fusi di pollo bio".

Come si può vedere nella clip, tratta dall'ultima puntata di Che tempo che fa e disponibile su www.raiplay.it, la Littizzetto ha concluso il suo intervento con una serie di battute taglienti: "L'esame della prostata no, magari facciamo le urine. Io adesso ti do un foglio e scrivi 'Fabio pirla', voglio vedere se gli è venuta la calligrafia del medico. Allora adesso andiamo di là e ti faccio un'altra visita più approfondita".