Disquiet, il trailer del nuovo film con Jonathan Rhys Meyers

Paramount Pictures ha condiviso proprio oggi il trailer del thriller intitolato Disquiet, con protagonista il candidato agli Emmy, Jonathan Rhys Meyers. Insieme alle immagine ufficiali, è stata rivelata anche la data di uscita della pellicola.

Secondo quanto riportato da Collider, la storia è incentrata su un uomo che, dopo aver subito un incidente d'auto quasi mortale, si sveglia in un ospedale che è... diverso. Il film sarà presentato in anteprima il 10 febbraio.

Nel trailer, il personaggio interpretato da Jonathan Rhys Meyers, si sveglia quindi senza alcun ricordo di come sia arrivato in ospedale. Inoltre, non appena Sam (Rhys Meyers) si alza dal letto, si rende conto di trovarsi in un ospedale buio e per lo più vuoto, dove altri pazienti (o creature che appaiono come pazienti) sembrano volerlo prendere.

Molte sono dunque le domande che il trailer porta con sé. Realtà o finzione? Cosa sta accadendo in questo luogo in cui i volti delle persone non sono come quelli a cui Sam è abituato? Cosa è realmente accaduto al protagonista di Disquiet? Quali che siano le risposte, uscire dall'ospedale sarà ciò su cui concentrarsi. Ma né Sam né i pochi amici che riesce a trovare lungo la strada sembrano riuscire a trovare una via d'uscita.

Michael Winnick ha scritto la sceneggiatura e diretto il film. Insieme a Rhys Meyers, il cast di Disquiet comprende anche Rachelle Goulding, Elyse Levesque, Lochlyn Munro, Garry Chalk, Trezzo Mahoro, Anita Brown e Bradley Stryker.