Disneyland Paris: un visitatore assume LSD e va in giro nudo, poi finisce in acqua

Un visitatore svizzero di 32 anni, in vacanza a Disneyland Paris, ha assunto LSD ed è caduto in un laghetto artificiale, dopo aver girato per il parco nudo.

A Disneyland Paris accade anche questo, che un visitatore, dopo aver assunto LSD e aver girato nudo, sia caduto in acqua, in un laghetto, dove è stato poi ritrovato, non dopo aver mobilitato oltre 100 agenti per la sua ricerca.

L'uomo, uno svizzero di 32 anni, pare abbia avuto la pillola stupefacente dalla sua compagna, con lui in visita al parco, senza pensare alle esilaranti conseguenze che sarebbero presto arrivate. Gli effetti della droga sono stati devastanti, causando la sua caduta in un laghetto artificiale situato nei pressi dell'attrazione dedicata ai Pirati dei Caraibi.

La fidanzata ha denunciato la sua scomparsa, visto che l'uomo è sparito il venerdì sera senza lasciare traccia. Così, è partito un gruppo di ricerca composto da 30 vigili del fuoco, 10 sommozzatori, 10 poliziotti e 80 impiegati del parco che ha ritrovato il disperso il sabato mattina, nudo, in una strada fuori dal parco divertimenti.

Secondo un rapporto di una delle persone che ha ritrovato l'uomo, è stato visto mentre camminava lungo la strada senza vestiti e anche a piedi nudi. Si sono avvicinati, notando alcuni graffi sulle braccia e sulle gambe, e chiedendo all'uomo cosa fosse successo lui ha dimostrato di non ricordare nulla della sera prima.

La coppia, proveniente dalla Svizzera, è stata temporaneamente arrestata dalla polizia locale per uso di stupefacenti, ma sono stati rilasciati dopo poco. Per fortuna, le loro azioni non hanno inciso sulle operazioni del parco e nessun visitatore sembra essersi accorto del piccolo incidente.