Disneyland Paris: un addetto alla manutenzione trovato positivo al Coronavirus

Un addetto alla manutenzione di Disneyland Paris è risultato positivo al Coronavirus, secondo quanto riporta l'agenzia Reuters, che cita un portavoce come fonte della notizia. La direzione afferma che il tecnico non ha avuto contatti con gli ospiti del parco ma i colleghi dell'uomo sono stati invitati a rimanere temporaneamente in quarantena.

Al momento Disneyland Paris - che registra in media 15 milioni di visitatori all'anno - rimane aperto al pubblico. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Coronavirus ha infettato quasi 107.000 persone. In tutto il mondo sinora sono stati registrati 3.639 decessi a seguito della malattia.

La notizia del contagio che riguarda un dipendente di Disneyland Paris fa seguito al monitoraggio che coinvolge i parchi Disney negli Stati Uniti per tenere sotto controllo la diffusione del Coronavirus a livello statale e federale. Disneyland si trova infatti in California, che attualmente è in stato d'emergenza. In Florida, Disney World ha posizionato stazioni igienizzanti intorno al parco per aiutare a respingere la diffusione del Coronavirus.

Anche altri parchi della Florida, tra cui Universal Studios* e SeaWorld, stanno monitorando la situazione. Legoland ha limitato i viaggi dei dipendenti verso i Paesi ad alto rischio e ha implementato 'regimi di pulizia potenziati' nel parco di Winter Heaven.