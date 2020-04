Disneyland, si introduce nel parco chiuso per Coronavirus: arrestato

Un uomo è stato preso in custodia dalla polizia per essere entrato a Disneyland nonostante il Parco sia chiuso a causa del Coronavirus.

Disneyland e tutti gli altri Parchi a tema della Disney sono stati chiusi all'indomani dello scoppio della pandemia di Coronavirus, ma nonostante questo qualcuno ha pensato di cogliere l'occasione per visitare il parco in solitudine. L'uomo una volta entrato nel Disney California Adventure Park, è stato intercettato dagli agenti vicino al I Guardiani della Galassia - Missione: Evasione, l'edificio alto 56 metri dedicato agli eroi della Marvel. L'uomo è stato citato per violazione di proprietà e rilasciato. Il sergente che si è occupato dell'arresto ha detto "Sembra che fosse interessato solo all'area di costruzione. Non ha tentato di spingersi più in là".

Il destino dei Parchi a tema della Disney è ancora incerto: non è stata fissata una data di riapertura, e non è stato ancora stabilito quali saranno le future misure di sicurezza. Bob Iger, attuale presidente esecutivo del consiglio di amministrazione della The Walt Disney Company, in una recente intervista ha detto: "quando apriremo vogliamo che le persone siano a proprio agio, per esempio, in mancanza di un vaccino, potremo controllare la temperatura delle persone all'ingresso".