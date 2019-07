Disney World: una turista picchia un addetto, panico alla Tower of Terror

Una visitatrice del Disney World a Orlando ha scatenato il panico alla Tower of Terror picchiando un addetto per un piccolo problema.

A Walt Disney World in Florida è successo uno spiacevole episodio: una turista ha picchiato un addetto della Tower of Terror, una delle attrazioni più amate dei Disney Hollywood Studios.

Secondo quanto riportato, la donna ha dato un pugno in faccia a un membro della crew di Walt Disney World e ha allungato la mano per premere tutti i pulsanti sulla sua console, tutto perché aveva avuto un problema con l'ingresso FastPass.

Sembra che un gruppo di turisti si sia trovato davanti alla fila FastPass, che dà accesso più veloce a un'attrazione, ma senza biglietti validi. Il gruppo si è quindi alterato e mentre un membro dello staff cercava di risolvere il problema si è creato il caos.

A un certo punto, una turista di 23 anni alterata come non mai ha cominciato a spingere tutti i pulsanti della console dell'inserviente, che ha cercato di fermarla dicendole che le sue azioni potevano compromettere il funzionamento della giostra. A quel punto, la ragazza ha sferrato un pugno al ragazzo, lasciando poi con il gruppo la fila.

Ovviamente, dopo un po' sono stati ritrovati nel parco dalla sicurezza, ma il membro della crew Disney ha rifiutato di sporgere denuncia, anche se secondo quanto riferito la donna ha ricevuto un divieto d'accesso a vita da Disney World. Un portavoce di Disney World ha dichiarato a Fox News la non tolleranza da parte dello staff a questi episodi, giustificando così la punizione inflitta alla donna: "Non tolleriamo comportamenti non sicuri".