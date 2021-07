Disney World più inclusiva: cambia il messaggio d'accoglienza rivolto ai "signori e signore"

Disney World sta continuando a cambiare il suo volto. Questa volta, il parco dei divertimenti di Orlando ha scelto di cambiare il messaggio di accoglienza sonoro riservata ai partecipanti allo show dei fuochi d'artificio notturni con l'obiettivo di comunicare un messaggio più inclusivo.

Anziché accogliere i visitatori con "Signore e signori, bambini e bambine", Disney World ha deciso di modificare il messaggio sonoro e di scegliere un più inclusivo: "Sognatori di tutte le età". Ovviamente, tale scelta rivelata dopo lo show dei fuochi d'artificio dello scorso mercoledì ha fatto esplodere molte bacheche online. Secondo quanto confermato da un impiegato a Tokyo Disneyland, questo messaggio sonoro non verrà utilizzato soltanto prima dello show con i fuochi d'artificio.

Come riportato da Deadline, in molti sui social si sono scagliati contro questa decisione da parte di Disney World e hanno accusato il mondo Disney di essersi spinto fin troppo lontano in nome di un'apparente inclusione. Negli ultimi tempi, Disney ha deciso di modificare buona parte delle sue attrazioni, tra cui quella di Jungle Cruise, con l'obiettivo di svecchiare alcuni giochi ormai appartenenti a un'altra epoca.

Al momento non ci sono conferme ufficiali su altri cambiamenti sebbene un impiegato presso Tokyo Disneyland abbia parlato della decisione di modernizzare determinati tessuti sonori e attrazioni. Secondo quanto riportato da un impiegato presso Oriental Land Company: "Questi cambiamenti hanno l'obiettivo di far sentire tutti quanti a proprio agio all'interno del parco".

L'impiegato ha commentato: "Si tratta di cambiamenti comprensibili e dovuti, considerata la situazione sociale in cui versa il mondo. Alcune attrazioni, tra cui Country Bear Theater, Enchanted Tiki Room e Stitch Presents 'Aloha e Como Mai', sono già state modificate".