Disney vieta gli spot Netflix sulle sue emittenti

Disney ha vietato di mandare in onda spot pubblicitari di Netflix sulle emittenti di sua proprietà, tra cui ABC e Freeform.

La notizia apparsa oggi anticipa una rivalità alimentata dall'imminente debutto della piattaforma Disney+ che potrebbe intaccare il dominio di Netflix nel settore dello streaming.

Su ABC, FX e Freeform (ma non su ESPN), non appariranno più gli spot della concorrenza del progetto targato The Walt Disney Studios. Le emittenti, almeno per ora, accetteranno invece gli spot legati agli show di Apple TV+ e Amazon.

Netflix aveva speso nel 2018 circa 2 miliardi di dollari per proporre i film e gli show prodotti, e i suoi servizi ai potenziali abbonati e nei prossimi mesi l'investimento per la promozione potrebbe aumentare, considerando l'entrata in scena di Apple TV+ e delle piattaforme di WarnerMedia e NBCUniversal.

Disney, inoltre, ha posto fine all'accordo che prevedeva la presenza nel catalogo di Netflix di alcuni dei suoi titoli, ora disponibili solo sul proprio servizio che debutterà negli Stati Uniti il 12 novembre.