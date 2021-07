Disney: vaccino obbligatorio per i dipendenti dei parchi divertimento

La Disney ha annunciato che renderà obbligatorio il vaccino per tutti i suoi dipendenti, compresi quelli che lavorano all'interno dei parchi divertimento. La notizia arriva dopo che numerose istituzioni negli Stati Uniti hanno iniziato a richiedere determinate misure per contrastare la diffusione della variante Delta in tutto il paese.

Nelle ultime settimane sono sempre di più le società che scelgono di ricorrere a determinate regole e restrizioni, approfittando della disponibilità del vaccino, per arginare il contagio da Coronavirus e tentare così di velocizzare il tanto agognato ritorno alla normalità. Netflix, ad esempio, ha recentemente annunciato che cast, troupe e professionisti che lavorano ai suoi show dovranno essere obbligatoriamente vaccinati. E, proprio questa settimana, anche la Disney ha annunciato che i dipendenti dei suoi parchi a tema, ovvero Disney World e Disneyland, dovranno essere tutti vaccinati. Disney ritiene che questa mossa sia nell'interesse dei propri dipendenti, visitatori e partner in generale.

Nella dichiarazione pubblica rilasciata a Variety, si legge: "In The Walt Disney Company, la sicurezza e il benessere dei dipendenti durante la pandemia sono stati e continuano ad essere una priorità assoluta. A tal fine, e sulla base delle ultime raccomandazioni di scienziati, funzionari sanitari e dei nostri professionisti medici secondo cui il vaccino anti Covid fornisce la migliore protezione contro le infezioni gravi, richiediamo che tutti i dipendenti che lavorano in uno qualsiasi dei nostri siti siano completamente vaccinati. I dipendenti che non sono già vaccinati e lavorano in loco avranno 60 giorni da oggi per completare i loro protocolli e tutti i dipendenti che lavorano ancora da casa dovranno fornire la verifica della vaccinazione prima del loro ritorno, con alcune eccezioni limitate. Abbiamo anche avviato colloqui su questo argomento con i sindacati che rappresentano i nostri dipendenti nell'ambito dei contratti collettivi. Inoltre, tutti i nuovi assunti dovranno essere completamente vaccinati prima di iniziare l'occupazione. I vaccini sono lo strumento migliore che tutti noi abbiamo per aiutare a controllare questa pandemia globale e proteggere i nostri dipendenti".

La Disney ha anche annunciato il reintegro della mascherina obbligatoria all'interno dei parchi: "Stiamo adattando le nostre linee guida sulla salute e la sicurezza in base alla guida dei funzionari sanitari e governativi e richiederemo ai membri del cast e agli ospiti di età pari o superiore a 2 anni di indossare rivestimenti per il viso in tutti i luoghi interni del Walt Disney World Resort e del Disneyland Resort, indipendentemente dallo stato vaccinale".