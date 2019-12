Disney+: il trailer che annuncia il debutto in Italia

Disney+ si prepara allo sbarco in Italia nei primi mesi del 2020 e per ricordarlo è stato diffuso anche un trailer che anticipa alcuni dei contenuti disponibili.

Con un trailer, Disney+ ricorda a tutti i futuri utenti italiani che l'ora del debutto nel nostra Paese, prevista per il prossimo mese di marzo 2020, si avvicina ogni giorno di più.

L'annuncio dello sbarco anche in Italia della piattaforma streaming della Disney risale allo scorso novembre. Al momento i dettagli su quella che sarà l'offerta Disney+ nel nostro Paese non sono ancora disponibili, ma sappiamo per certo che non tutti i contenuti saranno disponibili contemporaneamente. Intanto questa prima clip, però, dà già un'idea di quali contenuti sicuramente arriveranno immediatamente anche nel nostro Paese: classici come Mary Poppins, l'intera saga di Star Wars e dei Pirati dei Caraibi, pietre miliari dell'animazione come Toy Story, la macchinine ruggenti di Cars - motori ruggenti, la serie tv ormai sulla bocca di tutti The Mandalorian, e naturalmente tutti i film con gli Avengers.

E nel frattempo l'attesissima piattaforma Disney continua a impensierire i competitor, dopo aver eroso buona parte della loro utenza oltreoceano: una statistica di pochi giorni fa parlava di circa 1 milione di utenti persi in un mese da Netflix proprio per l'arrivo di Disney+. Nel quarto trimestre del 2019 la piattaforma di Los Gatos avrebbe subito una flessione di 1,6 milioni di spettatori, il che significa che il 69 per cento di tale perdita è da collegare al lancio del nuovo servizio da parte della casa di Topolino.