Disney+ e TikTok siglano un accordo storico: i video dei creator direttamente sulla piattaforma streaming

Accordo storico tra Disney e TikTok: la multinazionale statunitense e il social network cinese collaboreranno per promuovere e divulgare contenuti adatti allo smartphone in una nuova sezione di Disney+

Disney e TikTok hanno stretto una collaborazione senza precedenti che segna un punto di svolta nel rapporto tra social media e intrattenimento tradizionale. Per la prima volta nella storia dei servizi video, i contenuti generati dagli utenti sul social network cinese faranno il loro ingresso ufficiale all'interno del catalogo di una grande piattaforma di streaming come quella della casa di Topolino.

Dai franchise ai video brevi: come funziona l'intesa per i creator

L'accordo consentirà ai creator di TikTok di accedere a una libreria selezionata di materiali ufficiali, scene e personaggi provenienti dalle IP più celebri del gruppo, tra cui marchi come Pixar, Marvel, Star Wars ed FX. I filmati realizzati grazie a questa partnership avranno quindi un doppio canale di distribuzione: una parte continuerà a circolare su TikTok, mentre una selezione mirata verrà integrata direttamente su Disney+ all'interno della sezione "Verts".

Una scena di Spider-man: Brand New Day

Ma cos'è Verts? Una raccolta di video in formato verticale annunciata dal colosso di Burbank lo scorso marzo, pensata appositamente per venire incontro alle abitudini di fruizione del pubblico abituato ai contenuti da smartphone. Per TikTok si tratta di una svolta strategica cruciale: è la prima volta in assoluto che le produzioni e i contenuti della sua community vengono integrati all'interno di una piattaforma esterna. Il progetto debutterà nei prossimi mesi con un programma pilota negli Stati Uniti, prima di essere esteso ai mercati internazionali. I termini finanziari dell'operazione non sono stati resi noti.

Il valore della community e la rincorsa al formato verticale

Una scena di Toy Story 5

Da parte sua invece l'obiettivo di Disney è chiaro: trasformare l'ingaggio e la creatività dei fan in una leva promozionale costante e a budget ridotto, capace di rafforzare la presenza dei propri franchise online e guidare nuovi abbonati verso la piattaforma. A confermare il potenziale dell'operazione sono i dati forniti da TikTok relativi al 2025 che mostrano come gli utenti della piattaforma pubblichino una media di 6,5 milioni di video al giorno dedicati a cinema e serie TV.

Inoltre, quasi il 50% degli utenti intervistati ha dichiarato di aver fruito di un contenuto in streaming dopo averne scoperto gli estratti su TikTok. L'iniziativa si inserisce quindi in un trend consolidato che vede i colossi del settore avvicinarsi sempre più ai linguaggi da social network. Servizi come Peacock e Paramount+ hanno già avviato esperimenti con produzioni ideate per lo schermo dello smartphone, mentre Netflix ha già esplorato da tempo questo nuovo metodo comunicativo grazie alla funzionalità Clips.

Con l'integrazione della sezione Verts, Disney+ dimostra di voler superare i confini del catalogo tradizionale per trasformarsi in uno spazio dinamico e maggiormente interattivo. Resta ora da capire quali saranno i criteri di selezione dei video e quanto margine di manovra verrà concesso alla creatività degli utenti ealle loro idee. Tutti questi quesiti trovaranno risposta tra qualche tempo solo con il lancio ufficiale della fase pilota.