Disney+ vorrebbe adattare i romanzi bestseller di CJ Sansom, sarà la volta buona?

Sembra proprio che Disney+ stia iniziando la produzione di un adattamento dei romanzi bestseller di Shardlake di CJ Sansom, almeno in base a quanto recentemente riportato da Deadline. Stiamo parlando di una serie di storie dalle tinte gialle al cui centro danzano enigmi, misteri e casi da risolvere nell'Inghilterra sotto l'egida di Enrico VIII.

Realizzata da Disney in collaborazione con The Forge, la serie tv di Shardlake sarà diretta da Justin Chadwick (Becoming Elizabeth, The Other Boleyn Girl). Per adesso non sappiamo ancora molto riguardo al progetto se non che dovrebbe comporsi di 4 episodi, con tantissimo materiale letterario da cui attingere in caso di buon responso da parte del grande pubblico.

Strange World diventa il film più visto su Disney+ dopo il flop al box office

Già nel 2007 la BBC tentò di adattare queste storie per la televisione, coinvolgendo Sir Kenneth Branagh nel ruolo del detective, senza però mai arrivare alla fase delle riprese. Circa 15 anni dopo Disney+ tenterà di concretizzare quella visione portando i personaggi di Samson sul piccolo schermo, e unendoli alla sua lista di prodotti originali dal Regno Unito.