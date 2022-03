Disney si scusa dopo il balletto "razzista" alla parata del Magic Kingdom

Disney ha espresso il suo "rammarico" dopo che la squadra di un liceo del Texas è stata accusata di razzismo per aver negativamente stereotipato i nativi americani durante un'esibizione che ha avuto luogo presso il parco a tema Magic Kingdom di Orlando, in Florida.

L'esibizione della squadra di sole ragazze della Port Neches-Groves High School è stata criticata duramente dopo che i video della sfilata sono diventati virali sui social media: le ragazze della squadra, le "Indianettes", indossavano abiti tipici degli indiani mentre ballavano al ritmo di musica ispirata a quella dei nativi americani.

Le ragazze sono anche state registrate mentre cantavano ripetutamente: "I-N-D-I-A-N-S, togliete i loto scalpi!". Molti utenti sui social media hanno sottolineato il razzismo implicito della performance e hanno chiesto a Disney World di spiegare perché hanno permesso alle "Indianettes" di esibirsi.

In una dichiarazione di venerdì, Disney World ha affermato che "l'esibizione che si è verificata nel nostro parco non rifletteva i nostri valori fondamentali e ci dispiace molto per questo. La performance non era coerente con il nastro dell'audizione fornito dalla scuola e abbiamo immediatamente messo in atto misure in modo che tutto questo non si ripeta mai più".