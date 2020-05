Disney, Pippo che animale è? Risponde il suo doppiatore

Bill Farmer, doppiatore americano di Pippo dal 1987, ha risposto all'annoso quesito sulla specie a cui appartiene il personaggio. I fan della Disney si sono spesso chiesti, che animale è e com'è possibile che nello stesso universo un cane (Pippo) esibisca comportamenti antropomorfi e l'altro (Pluto) no. Farmer, intervistato al riguardo da Yahoo, ha dato la seguente risposta: "Pippo non è un cane. Pluto lo è, ma Pippo fa parte di quella famiglia come lo fanno i lupi, che a loro volta non sono cani. Credo che il termine latino sia Canis Goofus. È Pippo, e basta." Il finto nome scientifico si riferisce al nome inglese del personaggio, Goofy.

Bill Farmer, classe 1952, è la voce ufficiale di Pippo dal 1987, e lo ha doppiato in numerosi film, videogiochi e serie animate. Per la Disney è anche la voce di Pluto e Orazio, e ha doppiato personaggi minori in altri film della Casa del Topo. Attualmente conduce il programma It's A Dog's Life, disponibile su Disney+ e incentrata su cani da servizio. È principalmente legato alla Disney, ma ha anche prestato la voce a personaggi dei Looney Tunes, per l'esattezza Yosemite Sam, Gatto Silvestro e Foghorn Leghorn nel film Space Jam. Farmer, inizialmente lanciato come cabarettista e imitatore, si è dato al doppiaggio dopo essersi trasferito a Los Angeles negli anni Ottanta, e il primo provino sostenuto fu proprio per la voce di Pippo.

Il suo mentore in questo campo fu Daws Butler, storico doppiatore che lavorava soprattutto per la Hanna-Barbera e ideò le voci di personaggi come Yogi, Braccobaldo Bau, Svicolone ed Ernesto Sparalesto. Lo stesso Farmer, pur non avendo mai ufficialmente lavorato per lo studio, ha dimostrato di saper imitare alcuni ruoli di Butler, in particolare Svicolone, in occasione di eventi come il Comic-Con di San Diego, dove lui e altri colleghi partecipano regolarmente all'iniziativa Twisted Toonz, che consiste nella lettura di sceneggiature di film famosi usando voci scelte a caso dal moderatore.